Europejski koncern Airbus zgłosił swoją ofertę w przetargu na dostawę nowych samolotów transportowych dla polskiego wojska. Propozycja obejmuje zakup 10-14 maszyn A400M Atlas wraz z pakietem szkoleniowym i serwisowym. Jeśli Polska zdecyduje się na tę ofertę, pierwsze samoloty mogłyby trafić do kraju już na początku 2028 roku – obiecuje producent.

Samolot Airbus A400M Atlas zaproponowany polskiej armii / YASUYOSHI CHIBA/AFP / East News

Airbus złożył ofertę na dostawę 10-14 samolotów transportowych A400M Atlas oraz dwóch tankowców A330 MRTT dla polskiego wojska, z możliwością pierwszych dostaw już w 2028 roku.

Oferta obejmuje także pakiet szkoleniowy, serwisowy oraz rozszerzenie współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym, a skala zaangażowania zależy od wielkości zamówienia.

Polska chce kupić 10 ciężkich i 8 średnich transportowców oraz cztery tankowce, a w przetargu na sprzęt dla naszego wojska uczestniczy także brazylijski Embraer.

Sprawę opisał portal Puls Biznesu.

A400M Atlas to maszyna, którą wybrało do tej pory 10 państw, m.in. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Turcja. Airbus podkreśla, że skala zaangażowania w Polsce będzie zależała od wielkości zamówienia. Firma deklaruje także rozszerzenie współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym, w tym z Polską Grupą Zbrojeniową. Obecnie polskie zakłady w Niepołomicach, Kaliszu i Rzeszowie produkują podzespoły do cywilnych samolotów Airbusa, ale po wyborze oferty mogłyby wytwarzać kluczowe elementy także do maszyn wojskowych.

W pakiecie Airbus proponuje również dostawę dwóch powietrznych tankowców A330 MRTT, które mają zwiększyć możliwości operacyjne polskich myśliwców F-16 i F-35. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, pierwsze tankowce mogłyby pojawić się w Polsce w 2028 roku. Maszyny te powstają w europejskich zakładach i spełniają wymogi unijnego programu SAFE, w ramach którego Polska ma zarezerwowane prawie 44 mld euro na zakup uzbrojenia.

Airbus A330 MRTT / Mateusz Krymski / PAP

W przetargu na nowe samoloty transportowe dla polskiej armii, które miałyby zastąpić amerykańskie C-130 Hercules oraz hiszpańskie Casy, uczestniczy także brazylijski Embraer z modelem KC-390 Millennium.

Samoloty średnie, samoloty ciężkie

Pułkownik Sebastian Paluch, szef Oddziału Sprzętu Wojskowego i Rozwoju w Zarządzie Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych, mówił niedawno w rozmowie z portalem Defence24, że ewentualne pozyskanie KC-390 Millennium nie wyklucza kupna samolotów A400M Atlas. Są to bowiem maszyny różnych klas (średniej i ciężkiej) - oba potrzebne naszej armii.



Wskazał on również, że Polska chce kupić 10 ciężkich transportowców i 8 średnich. Gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, zastępca Dowódcy Generalnego dodał, że powinniśmy mieć docelowo także cztery powietrzne tankowce. Dwa byłyby pozyskane w ramach programu SAFE (z dostawą w 2029 i 2030 r.), a dwa kolejne zostałyby zakupione z budżetu i pojawiłyby się w połowie lat 30.