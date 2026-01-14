Nowe informacje w sprawie udzielenie przez Węgry azylu politycznego byłem ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro. Obecny szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza skierowania skargi na Węgry do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. "Najpierw chcę zobaczyć dokument, który poświadczałby, że Ziobro rzeczywiście dostał azyl" - zastrzegł.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek reaguje na przydzielenie politycznego azylu Zbigniewowi Ziobro przez Węgry / Wiktor Dąbkowski, Art Service / PAP

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza skierowania skargi na Węgry do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z udzieleniem azylu Zbigniewowi Ziobrze.

Żurek podkreślił, że najpierw chce zobaczyć oficjalny dokument potwierdzający przyznanie azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości.

Minister zaznaczył, że udzielenie azylu obywatelowi UE przez inny kraj członkowski podważa zaufanie do wspólnej przestrzeni prawnej Unii.

Według Żurka, do tej pory polski MSZ ani prokuratura nie otrzymały żadnych dokumentów w tej sprawie.

Chcesz być na bieżąco? Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze światu zapraszamy na RMF24.pl .

Do sprawy byłego ministra sprawiedliwości obecny szef tego resortu Waldemar Żurek odniósł się na konferencji prasowej w Brukseli.

Jakiś kraj udziela azylu politycznego obywatelowi UE, czyli zakłada, że są kraje, które są niedemokratyczne. Na nieszczęście jest to kraj, który ma największe problemy z praworządnością, najbliższy sojusznik Władimira Putina dzisiaj w Europie, który chce moim zdaniem rozsadzić Europę od środka - powiedział szef MS w rozmowie z dziennikarzami.

Dodał, że "będziemy musieli spojrzeć na to z punktu widzenia prawnego, ale do dzisiaj nie dostaliśmy żadnego dokumentu". Nie wiadomo więc, czy były minister (sprawiedliwości) Ziobro, co do którego prokuratura chce postawić ogromną listę zarzutów kryminalnych, rzeczywiście dostał ten azyl - podkreślił.

"Ani MSZ, ani prokuratura nie zobaczyli tego dokumentu"

To jest zadziwiająca praktyka. Ani polski MSZ, ani polska prokuratura takich dokumentów nie zobaczyli na oczy - zaznaczył minister sprawiedliwości.

Podkreślił, że chce zapoznać się z dokumentem, z którego wynika, że Zbigniew Ziobro uzyskał od Węgier azyl polityczny. Chcemy zobaczyć dokument. Być może będziemy musieli pójść na drogę prawną i zastanowić się, czy Trybunał Sprawiedliwości UE Europejskiej powinien się nad tym pochylić - stwierdził.

ENA stanie się fikcją?

Jeżeli zrobi się taka praktyka, że kolejne kraje wewnątrz Unii będą udzielały azylu (...) unijnym (obywatelom - przyp. red.), to wspólna przestrzeń prawna zniknie - powiedział Żurek.

Podkreślił, że w takiej sytuacji "Europejski Nakaz Aresztowania stanie się fikcją".