Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu przez wojsko jest już w kraju. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nasi rodacy przylecieli w piątek w nocy.
"Po godz. 03.00 samoloty B737 Sił Powietrznych RP bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób. Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód koordynowało Dowództwo Operacyjne RSZ, a siły i środki wydzieliło Dowództwo Generalne RSZ" - podało Dowództwo na portalu X.