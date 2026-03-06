Wskazano, że ewakuacja to efekt współpracy wojska, BBN-u, premiera, MSZ-u i MON-u.

"Wojsko Polskie po raz kolejny potwierdziło swój profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy obywatelom" - napisano.

"Wyruszyli wczoraj o 5:40, a przylecieli dziś po 03:00. Z Dubaju przejechali autokarami do Maskatu w Omanie, skąd w ramach transportu medycznego wrócili dwoma samolotami Sił Powietrznych. Wszystko odbyło się pod niezawodną opieką pracowników polskich placówek @PLinEmirates i @PLinSaudiArabia, przy wsparciu @DowOperSZ oraz władz ZEA i Omanu. Dziękujemy!" - napisało na X MSZ.

Ewakuacje Polaków z Bliskiego Wschodu

Jak informowały władze, pierwszy lot z Omanu miał przywieźć do kraju osoby chore. Kolejny skupi się na rodzinach. Oman jest obecnie jedynym krajem, do którego można latać.