Tragedia w brazylijskim Belo Horizonte. Co najmniej osiem osób zginęło po zawaleniu się budynku, w którym mieścił się dom opieki dla osób starszych. Ratownicy poszukują uwięzionych pod gruzami.

Ratownicy na miejscu katastrofy w Belo Horizonte / Douglas Magno / AFP/EAST NEWS

Co najmniej osiem osób zginęło w wyniku zawalenia się budynku domu opieki w Belo Horizonte w Brazylii.

Są pierwsze spekulacje na temat przyczyny katastrofy.

Do katastrofy doszło w czwartek rano czasu miejscowego. Według ustaleń straży pożarnej w budynku znajdowało się wówczas 29 osób, w tym 23 podopiecznych domu seniora.

W czteropiętrowym budynku mieściło się również mieszkanie, siłownia i solarium - podał dziennik "Folha de Sao Paulo".

Dziewięć osób wydostało się z zawalonego budynku o własnych siłach lub z pomocą okolicznych mieszkańców. Później ratownicy wyciągnęli spod gruzów kolejnych ośmioro ocalałych. Jest wśród nich dwuletnie dziecko, którego stan określono jako stabilny.

Według "Folha de Sao Paulo" wśród ofiar śmiertelnych jest właściciel budynku, natomiast jego żona i dwuletnia córka zostały uratowane.

Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii. Policja zwróciła uwagę na oznaki prac, mających na celu rozbudowę budynku, ale nie znaleziono jak dotąd poszlak łączących to z katastrofą.