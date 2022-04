Do Gdańskiej Straży Miejskiej trafił specjalistyczny samochód wyposażony w sprzęt do odławiania i transportu zwierząt. Jego kupno zostało sfinansowane z opłat środowiskowych.

/ Straż Miejska w Gdańsku / Materiały prasowe

Na wyposażeniu busa Ekopatrolu znalazły się między innymi transportery, chwytaki, podbieraki i sieci weterynaryjne, do tego tzw. żywołapki, drabina teleskopowa, czy nosze dla zwierząt - informuje reporterka RMF MAXXX Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.

Referat Ekologiczny straży miejskiej w Gdańsku do tej pory zajmował się kontrolą stanu powietrza czy wysypiskami odpadów. Od tego roku działa także Sekcja Ochrony Zwierząt, która otrzymała do pracy właśnie to nowe auto. Głównym zadaniem strażników będzie pomaganie chorym i rannym zwierzętom oraz interwencje w przypadku zgłoszeń dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

Uroczyste przekazanie ambulansu dla zwierząt odbyło się 9 kwietnia na zieleńcu u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór w ramach akcji Wiosna w Gdańsku.

Część transportowa przystosowana jest do przewozu jednocześnie dwóch zwierząt. Jest również wyposażona w oddzielną klimatyzację, ogrzewanie i specjalne oświetlenie. Dzięki zamontowanej tam kamerze strażnicy mogą kontrolować stan i zachowanie przewożonych zwierząt.

Koszt pojazdu to prawie 290 tys. zł.