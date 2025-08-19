Tragiczne doniesienia z Wejherowa. Nie żyje dwoje pacjentów, którzy wypadli z okna szpitala. To kobieta i mężczyzna - oboje mieli po 65 lat.

/ RMF FM

Do pierwszej tragedii doszło w godzinach porannych, kiedy 65-letnia kobieta wypadła z okna na 5. piętrze, gdzie znajduje się oddział neurologiczny.

Ok. 5 godz. później 65-letni mężczyzna, pacjent tego samego oddziału, również wypadł z okna.

Niestety, życia żadnego z nich nie udało się uratować.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura. Wyjaśniają, jak doszło do tych dramatycznych zdarzeń.