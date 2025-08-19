Wyraźnie zaskoczeni byli policjanci w lubuskim Gubinie, którzy poddali badaniu trzeźwości 73-letnią kobietę, jadąca Toyotą Yaris przeciwnym pasem ruchu w centrum miasta. Okazało się, że miała w organizmie prawie... 6 promili alkoholu. Na szczęście nie doprowadziła do żadnego wypadku - jej samochód został zabezpieczony. Usłyszała zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi jej do 3 lat więzienia.

Policjanci zatrzymali w centrum miasta 73-latkę, która kierowała samochodem mając w organizmie prawie 6 promili alkoholu. / Policja Lubuska / Policja

Kompletnie pijana seniorka za kółkiem. Miała prawie 6 promili!

Do tego skądinąd niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę 17 sierpnia. Przed południem dyżurny komisariatu policji w Gubinie w województwie lubuskim otrzymał zgłoszenie o jadącej przeciwnym pasem Toyocie Yaris w centrum miasta. Kierująca nim, jak się później okazało, 73-letnia seniorka miała sprawiać wrażenie "zdezorientowanej".

Policjanci skierowani na miejsce zatrzymali osobówkę do kontroli drogowej. Za kierownicą siedziała starsza kobieta, od której wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu.

Przypuszczenia mundurowych co do stanu jej trzeźwości szybko się potwierdziły, jednak w zdumienie wprawił ich wynik alkotestu. "Urządzenie pomiarowe wskazało 2,81 mg/l w wydychanym powietrzu, co daje ponad 5,9 promila alkoholu w organizmie" - przekazała lubuska policja.

Seniorka usłyszała zarzuty

Kobiecie przedstawiono zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi jej za to do 3 lat więzienia. Samochód, którym się poruszała, został zabezpieczony przez policję.

Policja podkreśla skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 73-latki, jednocześnie informując, że na całe szczęście nie doprowadziła do żadnego wypadku.