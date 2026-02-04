Usunięto awarię jednego z kotłów w gdańskiej elektrociepłowni. "Do wieczora wszędzie będzie ciepło" - zapowiedział Marcin Lewandowski, prezes Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Gdańska elektrociepłownia (zdj. arch.) / PIOTR HUKALO / DZIENNIK BALTYCKI / POLSKA PRESS / East News

W gdańskiej elektrociepłowni uszkodzeniu uległ kocioł blokowy o mocy 100 MW. Z powodu awarii mieszkańcy części Gdańska i Sopotu od poniedziałku doświadczali zakłóceń w dostawach ciepła i ciepłej wody. Zawieszone były także zajęcia w części szkół niemających własnych systemów ogrzewania.

Ewa Barszcz - dyrektor oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku przekazała, że nieszczelność kotła została usunięta we wtorek w późnych godzinach wieczornych. Po przejściu badań diagnostycznych w nocy z wtorku na środę kocioł został uruchomiony.

"W ciągu kilkunastu godzin temperatura w kaloryferach ma wrócić do normy" - zapowiedział gdański magistrat.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że w związku z usunięciem awarii w czwartek uczniowie szkół podstawowych wrócą do placówek, a uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczyli się zdalnie - do nauki stacjonarnej.