Nawet 45 minut snu wystarczy, by nasz mózg zregenerował się i był gotowy na nowe wyzwania. Potwierdzają to najnowsze badania naukowców z Niemiec i Szwajcarii. Wynika z nich, że krótka drzemka w środku dnia to klucz do lepszej pamięci i efektywności.

Najnowsze badania potwierdzają: nawet krótka popołudniowa drzemka poprawia zdolność zapamiętywania i regeneruje mózg / Shutterstock

Krótka popołudniowa drzemka (ok. 45 minut) znacząco poprawia zdolność mózgu do zapamiętywania nowych informacji.

Po drzemce mózg lepiej tworzy nowe połączenia synaptyczne, co ułatwia naukę i przyswajanie wiedzy.

Drzemka może być szczególnie korzystna dla osób pracujących w zawodach wymagających wysokiej koncentracji.

Popołudniowy odpoczynek kojarzy się wielu osobom z lenistwem lub zwyczajem zarezerwowanym dla najmłodszych. Tymczasem jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez zespoły z Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu oraz Uniwersytetu Genewskiego, nawet krótka drzemka w ciągu dnia może przynieść wymierne korzyści dla naszego mózgu.

Drzemka w ciągu dnia - co odkryli naukowcy?

Przez długi czas sądzono, że regeneracyjne działanie snu dotyczy wyłącznie długiego, nocnego odpoczynku. Teraz naukowcy postanowili sprawdzić, czy podobny efekt mogą przynieść krótkie drzemki. W badaniu wzięło udział 20 młodych dorosłych, którzy przez dwa popołudnia albo ucinali sobie 45-minutową drzemkę, albo pozostawali aktywni.

Do oceny aktywności mózgu wykorzystano nowoczesne metody, takie jak magnetyczna stymulacja przezczaszkowa oraz EEG. Wyniki? Zaskakujące!

Nasze wyniki sugerują, że nawet krótkie okresy snu zwiększają zdolność mózgu do kodowania nowych informacji - mówi kierownik badania prof. dr Christoph Nissen.

Co dzieje się z mózgiem podczas drzemki?

W ciągu dnia nasz mózg pracuje na pełnych obrotach - przetwarza informacje, analizuje, zapamiętuje, tworzy nowe myśli. To wszystko prowadzi do reorganizacji synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi, które odpowiadają za procesy uczenia się.

Badania wykazały, że po krótkiej drzemce ogólna siła połączeń synaptycznych w mózgu ulega osłabieniu - to znak, że mózg się regeneruje. Co ważniejsze, po odpoczynku mózg znacznie lepiej tworzy nowe połączenia synaptyczne, a więc jest bardziej podatny na naukę i zapamiętywanie.

Cytat Popołudniowa drzemka pozwala utrzymać sprawność przy dużym obciążeniu

Drzemka dla każdego - nie tylko dla zapracowanych

Wyniki eksperymentu mogą zainteresować szczególnie osoby pracujące w zawodach wymagających wysokiej sprawności umysłowej lub fizycznej. Muzycy, sportowcy, a także przedstawiciele profesji, w których od koncentracji zależy bezpieczeństwo innych - wszyscy oni mogą skorzystać na krótkim odpoczynku w ciągu dnia.

Naukowcy podkreślają, że badanie to stanowi biologiczne wyjaśnienie, dlaczego po popołudniowej drzemce często osiągamy lepsze wyniki w pracy czy nauce.

Jak najlepiej wykorzystać drzemkę?

Według specjalistów, optymalna długość drzemki to około 45 minut. Taki czas pozwala na skuteczną regenerację bez ryzyka uczucia "zamulenia" po zbyt długim śnie. Ważne, by znaleźć dla siebie spokojne miejsce i nie traktować drzemki jako oznaki słabości, lecz inwestycję w własną efektywność.