W niedzielne popołudnie mieszkańców Gorlic (woj.małopolskie) zaskoczyła poważna awaria sieci energetycznej. Bez prądu została nie tylko część miasta, ale także gorlicka elektrociepłownia, co spowodowało zakłócenia w dostawie ogrzewania i ciepłej wody. Problemy dotknęły również lokalne instytucje kulturalne, w tym kino. Odwołano spektakle i seanse filmowe. Po godz. 18.00 awaria została usunięta. Ciepło do mieszkań powinno wrócić w nocy.

Mieszkańcy Gorlic muszą się mierzyć z brakiem prądu i ogrzewania / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl .

W niedzielę po godzinie 16:00 Urząd Miejski w Gorlicach poinformował o poważnej awarii sieci energetycznej. W jej wyniku gorlicka elektrociepłownia została pozbawiona zasilania.

"Informujemy, że w związku z awarią sieci energetycznej elektrociepłownia została pozbawiona zasilania, co powoduje zakłócenia w dostawie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Mieszkańcy bez prądu i ciepłej wody

Awaria dotknęła znaczną część miasta. Mieszkańcy musieli mierzyć się nie tylko z brakiem prądu, ale także z utrudnieniami w dostępie do ogrzewania i ciepłej wody.



Służby techniczne Tauron Polska Energia S.A. pracują nad jak najszybszym usunięciem usterki. "Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za Państwa cierpliwość" - czytamy w komunikacie urzędu.

Po godz. 18.00 awaria została usunięta.

"Zasilanie zostało już przywrócone. W ciągu najbliższych 3–4 godzin rozpocznie się stopniowe podawanie ciepła do sieci" - poinformował Urząd Miejski w komunikacie.

Według zapowiedzi, pełne parametry ciepła mają zostać osiągnięte późno w nocy. Oznacza to, że mieszkańcy mogą spodziewać się powrotu ogrzewania i ciepłej wody jeszcze przed porannym szczytem.

Odwołany spektakl w Gorlickim Centrum Kultury

Brak prądu dotknął także Gorlickie Centrum Kultury, gdzie miał się dziś odbyć kolejny spektakl "Ania z Zielonego Wzgórza". Z powodu awarii wydarzenie zostało odwołane.



Odwołane zostały także seanse filmowe w gorlickim kinie Legenda.