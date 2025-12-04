​Do poważnej awarii, związanej z zagrożeniem skażeniem chemicznym, doszło w czwartek na terenie Elektrowni Opole. Na miejsce rozdysponowano siedem zastępów straży pożarnej. "Doszło do niewielkiego wycieku substancji niebezpiecznej" - powiedział RMF FM rzecznik opolskich strażaków brygadier Tomasz Pierzchała. Dodał, że ten groźny incydent miał miejsce w budynku technicznym, przylegającym do elektrowni. Ze wstępnych informacji przekazywanych przez służby wynika, że nikt nie ucierpiał.

Oficer prasowy opolskiej straży pożarnej kpt. Łukasz Nowak przekazał, że służby otrzymały zgłoszenie o awarii chwilę przed godz. 19.

Wiadomo też, że na miejscu działania prowadzi siedem zastępców straży pożarnej. Na miejscu pracują strażacy z grupy ratownictwa chemicznego z Opola. Do miasta jadą strażacy ze specjalistycznej jednostki zajmującej się zagrożeniami chemicznymi z Kędzierzyna-Koźla - przekazał.

Z kolei z informacji przekazanych RMF FM przez rzecznika opolskich strażaków brygadiera Tomasza Pierzchałę, wynika że ten groźny incydent miał miejsce w budynku technicznym, przylegającym do elektrowni. Doszło do niewielkiego wycieku substancji niebezpiecznej - poinformował.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że nikt nie ucierpiał.

