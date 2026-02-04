Policja w Leicester wszczęła śledztwo ws. morderstwa w związku z wydarzeniem, do którego doszło we wtorek po południu w pobliżu uniwersytetu. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że ok. 20-letni mężczyzna najprawdopodobniej został dźgnięty nożem. Mundurowi poinformowali, że zatrzymali 18-latka.

Leicester. Mężczyzna został dźgnięty nożem w pobliżu centrum miasta (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Leicester. Mężczyzna dźgnięty nożem

Początkowo policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który zasłabł na Oxford Street, w pobliżu skrzyżowania z Bonners Lane (niedaleko centrum Leicester). Wpłynęło ono do służb we wtorek po godz. 17:00 miejscowego czasu.

Jednak już w drodze na miejsce zdarzenia, do funkcjonariuszy dotarła informacja, że ten około 20-letni mężczyzna został dźgnięty nożem. Wezwano do niego również karetkę, która przewiozła go do szpitala. Niestety, zmarł on niedługo później.

Przez całą noc na miejscu zdarzenia pracowali policyjni specjaliści, aby ustalić szczegóły i okoliczności incydentu. W środę służby poinformowały, że zatrzymano 18-letniego mężczyznę pod zarzutem morderstwa.