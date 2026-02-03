We wtorek rano pękła rura wodociągowa w Sztumie w woj. pomorskim. Awarię usunięto około południa. Do tego czasu mogły występować przerwy i zakłócenia w dostawie wody.

Sztum. Pękła rura wodociągowa, możliwe zakłócenia i przerwy w dostawie wody (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sztum. Możliwe problemy z dostawą wody

Do awarii doszło u zbiegu ulic Nowowiejskiego i Słowackiego w Sztumie. O poranku pękła tam rura wodociągowa. Poinformowało o tym Starostwo Powiatowe na platformie Facebook.

Jak przekazały miejscowe władze, "na terenie miasta Sztum mogły wystąpić zakłócenia oraz przerwy w dostawie wody".

Niezwłocznie przystąpiono do usuwania awarii. Problem rozwiązano około południa. "Awaria usunięta. Woda już płynie w kranach" - poinformowało starostwo na Facebooku.