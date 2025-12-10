Mieszkańcy dzielnicy Czarnowąsy w Opolu od wczesnych godzin porannych zmagają się z brakiem dostaw ciepła. Jak poinformowała spółka Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, przerwa w dostawie ogrzewania może potrwać nawet do późnych godzin wieczornych.

Do awarii sieci ciepłowniczej zasilanej przez elektrownię Opole doszło w środę nad ranem. W wyniku usterki odbiorcy z dzielnicy Czarnowąsy zostali całkowicie odcięci od dostaw ciepła.

Kiedy wróci ogrzewanie?

Według informacji przekazanych przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny, usterka powinna zostać usunięta jeszcze w środę.

Apel do mieszkańców

Służby techniczne pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw ciepła. Mieszkańcom Czarnowąsów zaleca się zachowanie ostrożności, szczególnie w przypadku rodzin z małymi dziećmi i osób starszych, które są najbardziej narażone na skutki niskiej temperatury w mieszkaniach.

Na bieżąco będą pojawiać się kolejne komunikaty dotyczące postępów w usuwaniu awarii.