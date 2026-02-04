Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i gołoledzią dla wszystkich szesnastu województw. Synoptycy przewidują, że opadu marznącego deszczu i śniegu pozostaną z nami przez najbliższe dni.

Ostrzeżenia wydano dla całego kraju / IMGW / Shutterstock

Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? Dowiesz się czytając cały artykuł.

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami i gołoledzią dla północnej, centralnej i wschodniej części Polski. Alerty objęły województwa: podlaskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz części województw lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

Według prognoz, od środy od godziny 22:00 do czwartku do godziny 23:00 spodziewane są opady marznącego deszczu, które mogą powodować bardzo niebezpieczną gołoledź na drogach i chodnikach. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska oceniono na aż 80 procent.

Południe kraju z ostrzeżeniami pierwszego stopnia

Nie tylko mieszkańcy północnej i centralnej Polski muszą uważać. IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz części województw lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego.

W tych regionach alerty obowiązują od środy od południa i od godziny 18:00, aż do czwartku do godziny 9:00. Synoptycy ostrzegają, że nawet słabe opady marznącego deszczu mogą prowadzić do powstania cienkiej, niemal niewidocznej warstwy lodu, która stanowi poważne zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Ostrzeżenia wydane przez IMGW przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować nie tylko straty materialne, ale także stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Gołoledź i śliskie nawierzchnie to jeden z najgroźniejszych zimowych scenariuszy - łatwo o wypadki drogowe, upadki pieszych czy utrudnienia w transporcie publicznym.



Mapa ostrzeżeń / IMGW /

Prognoza na najbliższe dni

Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach pogoda będzie kapryśna. W czwartek i piątek dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie, a na południu kraju mogą pojawić się przejaśnienia. Okresami spodziewane są opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na północy i w centrum - marznące opady prowadzące do gołoledzi. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 stopni C na północnym wschodzie do 1 stopnia C na południu, a maksymalna od minus 1 stopnia C do nawet 9 stopni C.

W kolejnych dniach sytuacja pogodowa stanie się jeszcze bardziej dynamiczna. W nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę przewidywane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na północy kraju także marznącego deszczu. W dzień opady przechodzić będą w śnieg. Temperatura minimalna spadnie do minus 3 stopni C, a maksymalna nie przekroczy 5 stopni C.

Niedziela przyniesie duże i całkowite zachmurzenie, z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, szczególnie na południu kraju. Temperatura minimalna może spaść nawet do minus 10 stopni C na północnym wschodzie, a maksymalna nie przekroczy 1 stopnia C.

Początek przyszłego tygodnia zapowiada się mroźnie. W nocy z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie temperatura minimalna może spaść nawet do minus 21 stopni C, w centrum do minus 11 stopni C, a na południowym zachodzie do minus 3 stopni C. W ciągu dnia temperatura wyniesie od minus 11 stopni C na północnym wschodzie, przez minus 5 stopni C w centrum, do 0 stopni C na południowym zachodzie kraju.

We wtorek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, miejscami opady śniegu, a na południowym wschodzie i południu - śniegu przechodzącego w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący. Temperatura minimalna wyniesie od minus 19 stopni C na północnym wschodzie do minus 4 stopni C na południowym zachodzie, a maksymalna od minus 8 stopni C do 4 stopni C na południu.