Ministerstwo Finansów planuje objąć akcyzą wkłady do wielorazowych e-papierosów. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku, a stawka podatku wyniesie 40 zł za każdy wkład. Co to oznacza dla użytkowników i branży?

Resort finansów planuje akcyzę na wkłady do e-papierosów / Shutterstock

Nowa definicja wyrobów akcyzowych: Na celowniku wkłady do e-papierosów

W najnowszym wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja, która może zainteresować zarówno użytkowników e-papierosów, jak i przedsiębiorców działających w tej branży. Resort finansów rozpoczął prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Kodeks karny skarbowy. Kluczowym założeniem jest wprowadzenie nowej kategorii wyrobów akcyzowych - wkładów do wielorazowych e-papierosów oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Według projektu, do tej grupy mają zostać zaliczone nie tylko pełne wkłady z płynem, ale także puste zbiorniki oraz inne wyroby przeznaczone do napełniania e-papierosów. Oznacza to, że praktycznie każdy element, który może być użyty jako wkład, zostanie objęty podatkiem akcyzowym.

Zmiany w definicjach i opodatkowaniu: Co się zmieni dla producentów i użytkowników?

Obecnie niektóre wkłady, w określonych przypadkach, już podlegają opodatkowaniu ze względu na obowiązujące definicje. Nowelizacja ma jednak wprowadzić większą precyzję - wkłady zostaną wyraźnie wydzielone z definicji jednorazowych i wielorazowych e-papierosów. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości, które produkty podlegają akcyzie.

Co istotne, same urządzenia wielorazowego użytku, które pozwalają na wymianę wkładów, nie będą już objęte podatkiem akcyzowym. Akcyza obejmie wyłącznie wkłady. Resort zastrzega jednak, że nie zmieni się sposób opodatkowania urządzeń wielofunkcyjnych - niezależnie od tego, czy wkłady są w nich zamontowane na stałe, czy można je wymieniać.

40 zł za każdy wkład: Jakie będą konsekwencje finansowe?

Stawka nowego podatku będzie identyczna jak obecnie stosowana dla wielorazowych e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych - 40 zł za sztukę. To oznacza, że każdy wkład do e-papierosa, niezależnie od tego, czy będzie zawierał płyn, czy będzie pusty, zostanie objęty akcyzą w tej wysokości.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmiany mają uporządkować rynek i zapewnić równe warunki konkurencji. Jednak dla użytkowników i producentów oznacza to wyższe koszty. Przedsiębiorcy będą musieli uzyskać odpowiednie zezwolenia akcyzowe i przygotować się na nowe zasady oznaczania produktów.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców: Czas na przygotowania

Projekt przewiduje sześciomiesięczny okres vacatio legis od dnia wejścia w życie nowych przepisów. To czas, który ma pozwolić przedsiębiorcom na dostosowanie się do zmian, uzyskanie wymaganych zezwoleń oraz wdrożenie nowych procedur związanych z opodatkowaniem i oznaczaniem wkładów.

Zmiany dostosowawcze obejmą także Kodeks karny skarbowy - nowe przepisy mają zapewnić skuteczne egzekwowanie akcyzy od nowych wyrobów. Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy w II kwartale 2026 roku, co oznacza, że nowe regulacje mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym samym roku.