Duża awaria ciepłownicza w Trójmieście. Bez ogrzewania i ciepłej wody jest siedem dzielnic Gdańska oraz Sopot. Jak poinformowały władze miasta, przyczyną problemów jest nieszczelność jednego z jedenastu urządzeń w gdańskiej elektrociepłowni. Prace naprawcze mają potrwać do środy, 4 lutego.

Duża awaria ciepłownicza w Gdańsku i Sopocie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Duża awaria ciepłownicza pozbawiła ogrzewania i ciepłej wody siedem dzielnic Gdańska oraz Sopot.

W Gdańsku powołano sztab kryzysowy.

W części szkół w Gdańsku zajęcia odbywają się normalnie dzięki własnym źródłom ciepła, natomiast w Sopocie wszystkie szkoły pozostają zamknięte.

Największe problemy są w gdańskich dzielnicach Żabianka, Oliwa, Strzyża, Stogi, Śródmieście, Orunia Dolna i Górna oraz w Sopocie.

W związku z sytuacją w Gdańsku powołano sztab kryzysowy. Władze miasta zapowiadają inwestycje, które mają w przyszłości lepiej przygotować region na podobne zdarzenia. Podkreślono, że w ostatnich latach nie notowano tak niskich temperatur.

Mimo trudnych warunków, w części szkół w Gdańsku nie zostaną odwołane zajęcia - dotyczy to 12 placówek publicznych, które posiadają własne źródła zasilania ciepła - pisze Polsat News.

W przypadku innych placówek zostają wprowadzone okresowe zasady. W szkołach ponadpodstawowych do czwartku wprowadzone zostanie nauczanie zdalne. W szkołach podstawowych zorganizowana zostanie opieka świetlicowa, a przedszkola i żłobki publiczne mają funkcjonować normalnie.

Tam, gdzie temperatura będzie zbyt niska, dostarczone zostaną dodatkowe źródła ciepła. Mieszkańcy mogą również wypożyczyć grzejniki w siedzibie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W Sopocie, który także został dotknięty awarią, wstrzymane zostaną zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.