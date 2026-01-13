Trzy osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 6 i 13 lat, zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 20 na Pomorzu. W miejscowości Mokrzyn czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe.

Wypadek na DK20 w Mokrzynie; zdjęcie z miejsca zdarzenia / KPP Bytów /

Do wypadku na drodze krajowej nr 20 w Mokrzynie (pow. bytowski, woj. pomorskie), na odcinku Bytów - Kościerzyna, doszło we wtorek po godz. 15:30.

Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski informuje, że zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe.

Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca Dodge'a nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się czołowo z jadącym prawidłowo z naprzeciwka kierowcą Audi - mówi RMF FM sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie.

W wypadku ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 6 i 13 lat.

Zarówno 53-letni kierowca Audi, jak i jadący z nim 6-letni chłopiec trafili do szpitala. W drugim pojeździe ranny został 13-letni chłopiec - dodał funkcjonariusz.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KPP Bytów /

DK20 zablokowana

W miejscu wypadku pracują bytowscy policjanci; droga jest zablokowana.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 18:30.

Policja wprowadziła objazdy lokalnymi drogami przez Półczno, Studzienice, Ząbinowice i Mądrzechowo.