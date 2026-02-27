Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który na trasie Ciecholewy - Chojnice na Pomorzu wyrzucał z jadącego auta jogurty. W ten sposób wandal uszkodził trzy pojazdy i doprowadził do strat przekraczających 10 tysięcy złotych.

Wyrzucane przez mężczyznę jogurty uszkadzały inne pojazdy / KPP Chojnice /

29-latek wyrzucał z jadącego samochodu jogurty.

Jego bezmyślne zachowanie doprowadziło do uszkodzenia trzech pojazdów.

29-latek był pasażerem samochodu. Nie wiadomo, dlaczego w czasie jazdy zaczął wyrzucać z niego jogurty. Zagadką pozostaje także, dlaczego kierowca go nie powstrzymał.

Efektem bezmyślnego wybryku młodego mężczyzny było uszkodzenie trzech aut. Sytuacja była niebezpieczna, bo nabiał trafiał w szyby i wycieraczki. Na zdjęciach opublikowanych przez policję widać skalę zniszczeń.

"W samochodzie marki Renault właściciel oszacował straty na 1100 złotych. W autobusie wartość szkody wyniosła 8 tysięcy złotych. Z kolei w Volkswagenie uszkodzenia wyceniono na 1300 złotych" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach.

29-latek został złapany m.in. dzięki nagraniom z kamer i zeznaniom świadków. Odpowie za uszkodzenie mienia.

Wandal może trafić za kraty nawet na 5 lat.



