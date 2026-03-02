Kroszonkarstwo, niezwykła tradycja zdobienia jaj wielkanocnych na Górnym Śląsku, zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Choć to właśnie kroszonki rozsławiły region, historia pisanek sięga tu znacznie głębiej.

Wielkanoc na Górnym Śląsku – poznaj niezwykłe znaczenie kolorów pisanek / Krzysztof Świderski / PAP

Tradycja zdobienia jajek w Polsce sięga ponad tysiąca lat.

Kroszonki z Górnego Śląska to wyjątkowo zdobione jajka, wykonane z precyzją i kunsztem.

Kolory jajek miały głęboką symbolikę: czarne dla szanowanych osób, fioletowe dla starszych, zielone dla chłopców na śmingusa.

Swoje znaczenie miało też żółte surowe jajko - jakie? Dowiesz się z tego artykułu.

Kroszonki - misterna sztuka z Górnego Śląska

Wielkanocne jajka z Górnego Śląska zachwycają niezwykłą precyzją oraz bogactwem tradycji. Kroszonki , bo o nich mowa, to wyjątkowo zdobione jajka, których powierzchnia najpierw zostaje zabarwiona na jeden kolor, a następnie, przy użyciu ostrego narzędzia, artysta wydrapuje na niej misterne wzory - najczęściej roślinne, geometryczne, a czasem nawet całe kompozycje. Ich wykonanie wymaga nie tylko ogromnej cierpliwości, ale i prawdziwego kunsztu.

Jak tłumaczy Helena Wojtasik, znawczyni tradycji ludowych Górnego Śląska, kroszonki są nieodłącznym elementem świątecznych przygotowań w tym regionie.

Przez lata udowadniano wszystkim, że u nas nie pisze się pisanek, tylko robi się kroszonki. Tymczasem podczas wykopalisk archeologicznych w Opolu znaleziono pisankę mającą około tysiąca lat. Można więc założyć, że to pisanki, a nie kroszonki mają u nas dłuższą historię. Dzisiaj obydwie techniki są uważane za równie ważne dla podtrzymania ludowych tradycji Górnego Śląska - podkreśla Wojtasik.

Kroszonki i pisanki: kolory i symbole - język śląskich jajek

Nie tylko wzory, ale również kolory kroszonek i pisanek niosły ze sobą głęboką symbolikę. Każdy kolor miał swoje znaczenie i był przeznaczony dla określonej osoby.

Jaja w kolorze czarnym dawano osobom cieszącym się dużym szacunkiem: nauczycielowi, księdzu. Fioletowe dawano starszym osobom: stryjowi, wujkowi, niezamężnej ciotce. Jajo zielone otrzymywali chłopcy, którzy przyszli polać dziewczyny na śmingusa. Z czerwonym to już bardziej złożona sprawa. Jeżeli było to jedno jajko, to oznaczało, że obdarowany podoba się dziewczynie. A jeżeli dwa, to można było wysyłać swaty. Był także odpowiednik czarnej polewki. To było żółte jajo, surowe. Dziewczyna takie jajko wkładała do kieszeni zbyt natrętnemu zalotnikowi, a następnie je rozbijała - wyjaśnia Helena Wojtasik.

Dzięki tej bogatej symbolice, kroszonki i pisanki stawały się nie tylko ozdobą, ale też ważnym elementem społecznych relacji i wielkanocnych zwyczajów.

Wielkanocne jajko - od Mezopotamii po Górny Śląsk

Zdobienie jajek to tradycja sięgająca tysięcy lat. Najstarsze pisanki liczą ponad 5 tysięcy lat i pochodzą z terenów Mezopotamii. Zwyczaj ten z czasem rozprzestrzenił się na Egipt, Persję i Rzym, a do Europy trafił prawdopodobnie za sprawą Persów. Na ziemiach polskich najstarsze pisanki pochodzą z końca X wieku, odkryto je podczas wykopalisk na Ostrówku w Opolu i w okolicach Wrocławia.

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa jajko zyskało nowe, religijne znaczenie - stało się symbolem zmartwychwstania i odrodzenia. Od średniowiecza jajka wielkanocne są święcone w Wielką Sobotę wraz z innymi potrawami, a ich obecność na świątecznym stole jest nieodłącznym elementem polskiej tradycji.

Pisanki, kroszonki, kraszanki - różnorodność technik i nazewnictwa

Na zdjęciu kroszonki wykonane podczas XXV Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2026” w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu / Krzysztof Świderski / PAP

Na Górnym Śląsku, oprócz kroszonek, wciąż żywa jest tradycja pisanek. Nazwa ta pochodzi od jednej z technik zdobienia - techniki batikowej, w której rozgrzany wosk nanoszono na jajko specjalnym "pisakiem", a samą czynność nazywano "pisaniem". Z czasem nazwą "pisanka" zaczęto określać każde zdobione wielkanocne jajko, bez względu na technikę wykonania.

Dzięki temu na śląskich stołach spotkać można zarówno kroszonki, jak i pisanki, a każda z nich niesie ze sobą fragment wielowiekowej historii regionu.

Tradycja trwa - kroszonkarstwo na liście dziedzictwa

Dziś tradycja kroszonkarstwa jest nie tylko pielęgnowana w rodzinnych domach, ale również doceniana na szczeblu krajowym - została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To dowód na to, jak ważne jest zachowanie tych unikalnych zwyczajów dla przyszłych pokoleń.

Kroszonki i pisanki z Górnego Śląska to nie tylko piękne ozdoby - to żywe dziedzictwo, które łączy pokolenia i przypomina o bogactwie polskiej kultury.