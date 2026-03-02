Kroszonkarstwo, niezwykła tradycja zdobienia jaj wielkanocnych na Górnym Śląsku, zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Choć to właśnie kroszonki rozsławiły region, historia pisanek sięga tu znacznie głębiej.
- Tradycja zdobienia jajek w Polsce sięga ponad tysiąca lat.
- Kroszonki z Górnego Śląska to wyjątkowo zdobione jajka, wykonane z precyzją i kunsztem.
- Kolory jajek miały głęboką symbolikę: czarne dla szanowanych osób, fioletowe dla starszych, zielone dla chłopców na śmingusa.
- Swoje znaczenie miało też żółte surowe jajko - jakie? Dowiesz się z tego artykułu.
Wielkanocne jajka z Górnego Śląska zachwycają niezwykłą precyzją oraz bogactwem tradycji. Kroszonki, bo o nich mowa, to wyjątkowo zdobione jajka, których powierzchnia najpierw zostaje zabarwiona na jeden kolor, a następnie, przy użyciu ostrego narzędzia, artysta wydrapuje na niej misterne wzory - najczęściej roślinne, geometryczne, a czasem nawet całe kompozycje. Ich wykonanie wymaga nie tylko ogromnej cierpliwości, ale i prawdziwego kunsztu.
Jak tłumaczy Helena Wojtasik, znawczyni tradycji ludowych Górnego Śląska, kroszonki są nieodłącznym elementem świątecznych przygotowań w tym regionie.
Przez lata udowadniano wszystkim, że u nas nie pisze się pisanek, tylko robi się kroszonki. Tymczasem podczas wykopalisk archeologicznych w Opolu znaleziono pisankę mającą około tysiąca lat. Można więc założyć, że to pisanki, a nie kroszonki mają u nas dłuższą historię. Dzisiaj obydwie techniki są uważane za równie ważne dla podtrzymania ludowych tradycji Górnego Śląska - podkreśla Wojtasik.
Nie tylko wzory, ale również kolory kroszonek i pisanek niosły ze sobą głęboką symbolikę. Każdy kolor miał swoje znaczenie i był przeznaczony dla określonej osoby.
Jaja w kolorze czarnym dawano osobom cieszącym się dużym szacunkiem: nauczycielowi, księdzu. Fioletowe dawano starszym osobom: stryjowi, wujkowi, niezamężnej ciotce. Jajo zielone otrzymywali chłopcy, którzy przyszli polać dziewczyny na śmingusa. Z czerwonym to już bardziej złożona sprawa. Jeżeli było to jedno jajko, to oznaczało, że obdarowany podoba się dziewczynie. A jeżeli dwa, to można było wysyłać swaty. Był także odpowiednik czarnej polewki. To było żółte jajo, surowe. Dziewczyna takie jajko wkładała do kieszeni zbyt natrętnemu zalotnikowi, a następnie je rozbijała - wyjaśnia Helena Wojtasik.
Dzięki tej bogatej symbolice, kroszonki i pisanki stawały się nie tylko ozdobą, ale też ważnym elementem społecznych relacji i wielkanocnych zwyczajów.
Zdobienie jajek to tradycja sięgająca tysięcy lat. Najstarsze pisanki liczą ponad 5 tysięcy lat i pochodzą z terenów Mezopotamii. Zwyczaj ten z czasem rozprzestrzenił się na Egipt, Persję i Rzym, a do Europy trafił prawdopodobnie za sprawą Persów. Na ziemiach polskich najstarsze pisanki pochodzą z końca X wieku, odkryto je podczas wykopalisk na Ostrówku w Opolu i w okolicach Wrocławia.
Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa jajko zyskało nowe, religijne znaczenie - stało się symbolem zmartwychwstania i odrodzenia. Od średniowiecza jajka wielkanocne są święcone w Wielką Sobotę wraz z innymi potrawami, a ich obecność na świątecznym stole jest nieodłącznym elementem polskiej tradycji.
Na Górnym Śląsku, oprócz kroszonek, wciąż żywa jest tradycja pisanek. Nazwa ta pochodzi od jednej z technik zdobienia - techniki batikowej, w której rozgrzany wosk nanoszono na jajko specjalnym "pisakiem", a samą czynność nazywano "pisaniem". Z czasem nazwą "pisanka" zaczęto określać każde zdobione wielkanocne jajko, bez względu na technikę wykonania.
Dzięki temu na śląskich stołach spotkać można zarówno kroszonki, jak i pisanki, a każda z nich niesie ze sobą fragment wielowiekowej historii regionu.
Dziś tradycja kroszonkarstwa jest nie tylko pielęgnowana w rodzinnych domach, ale również doceniana na szczeblu krajowym - została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To dowód na to, jak ważne jest zachowanie tych unikalnych zwyczajów dla przyszłych pokoleń.
Kroszonki i pisanki z Górnego Śląska to nie tylko piękne ozdoby - to żywe dziedzictwo, które łączy pokolenia i przypomina o bogactwie polskiej kultury.