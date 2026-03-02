"Upada groźny reżim irański, który dozbrajał Rosję w jej napaści na Ukrainę" - napisał na X Karol Nawrocki. Prezydent wspomniał też o USA jako "największym sojuszniku Rzeczypospolitej Polskiej".

Prezydent Karol Nawrocki / Wojciech Olkuśnik / East News

Karol Nawrocki skomentował w mediach społecznościowych śmierć trzech amerykańskich żołnierzy podczas operacji "Epicka Furia".

Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są największym sojusznikiem Polski.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

"Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami" - czytamy we wpisie Karola Nawrockiego.

"Na naszych oczach upada groźny reżim irański, który dozbrajał Rosję w jej napaści na Ukrainę i zagrażał innym państwom na Bliskim Wschodzie" - napisał na X prezydent.

"Najbliższe dni będą czasem decydujących rozstrzygnięć w tym regionie. Jesteśmy razem z naszymi sojusznikami!" - podkreślił Nawrocki.