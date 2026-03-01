Tragiczny finał wędkowania podlodowego w powiecie kwidzyńskim. W niedzielę po południu pod 74-letnim mężczyzną załamał się lód na jeziorze w gminie Gardeja. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia wędkarza nie udało się uratować. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie wchodzenia na zamarznięte akweny.

/ Shutterstock

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 14:00 na jeziorze w gminie Gardeja (powiat kwidzyński).

Pod 74-letnim wędkarzem załamał się lód podczas wędkowania podlodowego.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 1 marca, około godziny 14:00. Policja w Kwidzynie otrzymała zgłoszenie o wypadku na jednym z jezior w gminie Gardeja. Podczas wędkowania podlodowego pod 74-letnim mężczyzną załamał się lód.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej i wydobycia mężczyzny z wody, nie udało się uratować jego życia. Policja prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku.

Apel służb: Nie wchodźcie na lód!

Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w pobliżu zamarzniętych akwenów. W związku z dodatnimi temperaturami lód staje się coraz cieńszy i bardziej niebezpieczny. Funkcjonariusze zwracają się zwłaszcza do osób uprawiających wędkarstwo podlodowe, by nie ryzykowały życia i zdrowia.

Służby przypominają, że wchodzenie na lód przy dodatnich temperaturach wiąże się z ogromnym ryzykiem, a konsekwencje mogą być tragiczne.