Orlen Upstream Norway, spółka należąca do Grupy Orlen, otrzymała od norweskiego Ministerstwa Energii propozycję objęcia udziałów w sześciu nowych koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – poinformował koncern we wtorkowym komunikacie.

Propozycje nowych koncesji dla Orlen Upstream Norway: szansa na rozwój wydobycia gazu na norweskim szelfie

Orlen Upstream Norway otrzymał propozycję objęcia udziałów w sześciu nowych koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym w złożu Victoria.

Złoże Victoria, jedno z największych niezagospodarowanych złóż gazu w Norwegii, może stać się dostępne dzięki postępowi technologicznemu i doświadczeniu Orlenu w eksploatacji niekonwencjonalnych złóż.

Nowe koncesje sąsiadują z już posiadanymi aktywami Orlenu, co umożliwi wykorzystanie istniejącej infrastruktury i ograniczenie kosztów inwestycji.

Jedna z oferowanych koncesji, obejmująca złoże Victoria, może otworzyć nowe perspektywy wydobycia gazu w Norwegii.

Złoże to, odkryte w 2000 roku, zawiera szacunkowo 140 mld m3 niekonwencjonalnych zasobów gazu ściśnionego i jest jednym z największych, dotąd niezagospodarowanych złóż gazu na norweskim szelfie.

Poprzedni udziałowcy koncesji wycofali się z niej po wykonaniu w 2009 r. odwiertu rozpoznawczego, uznając, że wydobycie jest nieopłacalne.

Postęp, jaki dokonał się w technologiach wydobywczych w ostatnich latach, pozwala nam myśleć o zagospodarowaniu zasobów, które do niedawna uchodziły za niedostępne - podkreślił Wiesław Prugar z zarządu Orlen. Spółka chwali się, że ma doświadczenie w eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu zdobyte w innych regionach, które może być wykorzystane również w Norwegii.

Orlen Upstream Norway, podobnie jak w poprzednich latach, wnioskował o przydział udziałów w obszarach sąsiadujących z już posiadanymi aktywami, co pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury i ograniczenie kosztów oraz czasu inwestycji. Zaoferowane spółce koncesje znajdują się w sąsiedztwie złóż Skarv, Vilje, Yme oraz Yggdrasil.

Orlen Upstream Norway otrzymał propozycję objęcia 20 proc. udziałów w koncesji, na której znajduje się złoże Victoria. Operatorem będzie Aker BP.

Norwegia jest jednym z krajów wydobywających największe ilości gazu na świecie. W 2024 r. produkcja gazu osiągnęła tam około 124 mld m3, co było rekordowym poziomem - informował portal energynews.pro.

Dla porównania, zajmujące miejsce pierwsze Stany Zjednoczone produkują ok. 1 tys. m3 gazu rocznie, Rosja ok. 600, a Iran 260.