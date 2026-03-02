Rosnąca n​a warszawskiej Ochocie przy pomniku "Barykada Września" Ochocka topola Obrońców zakwalifikowała się do finału konkursu Drzewo Roku 2026. To najprawdopodobniej najstarsza topola kanadyjska odmiany "Serotina Aurea" w Polsce. Oprócz stołecznej topoli w finale znalazło się piętnaście innych drzew. Głosowanie odbędzie się w czerwcu. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w konkursie europejskim w 2027 roku.

Zgłoszona przez warszawski Zarząd Zieleni topola ma około 100 lat, 25 metrów wysokości i 453 cm obwodu.

"Topola z 'Zieleniaka" jak Warszawa"

Jest pomnikiem przyrody, a w ubiegłym roku została Warszawskim Drzewem Roku. Posadzona została w okresie międzywojennym w okolicach targowiska "Zieleniak", które w czasie wojny stało się obozem przejściowym dla tysięcy wysiedlonych ludzi.

"Ta topola jest jak sama Warszawa - zakorzeniona w trudnej przeszłości, jednak wciąż żywa. Utarło się powiedzenie, że drzewa są niemymi świadkami historii, lecz topole - dzięki specyficznej budowie swych liści - naprawdę wydają się mówić. Gdyby rzeczywiście tak było, topola z "Zieleniaka" z pewnością miałaby sporo do powiedzenia - o heroizmie walczących, ale też o bólu i tragedii niewinnych, którzy zginęli bez możliwości obrony" - napisał organizator konkursu Klub Gaja.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 15 drzew

Oprócz warszawskiej topoli do finału zakwalifikowało się jeszcze piętnaście drzew. To ponad 400-letni dąb szypułkowy Józef (Wierzchucino, gm. Krokowa, woj. pomorskie). Pozostałe to:

Topola czarna Marzanna (Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie)

Sosna Strażniczka na Trasie Siedmiu Wzgórz (Gorzów Wielkopolski, woj. wielkopolskie)

Dąb szypułkowy Bartosz - opiekun Bartoszyc (Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie)

Dąb szypułkowy Lubiech (gm. Świerzawa, woj. dolnośląskie)

Lipa drobnolistna LipoCello (Żory, woj. śląskie)

Dąb szypułkowy Marcina Rożka (Wolsztyn, woj. wielkopolskie)

Klon francuski Melodia Loary (Żelkowo, gm. Główczyce, woj. pomorskie)

Lipy drobnolistne Sobieskiego (Przeworsk, woj. podkarpackie) i Święta Lipka (Suchodolina, gmina Dąbrowa Białostocka; woj. podkarpackie)

Dęby szypułkowe: Fusia (Sobno, gm. Łukta, woj. warmińsko-mazurskie)

Staszek (Laski, gm. Izabelin, woj. mazowieckie)

Krzysztof (Poznań, woj. wielkopolskie)

Folwarczny (Głogów, woj. dolnośląskie)

W Grzebienisku (gm. Duszniki, woj. wielkopolskie)

Do tegorocznej 16. edycji konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja zgłoszono 49 drzew z całej Polski spośród których do pierwszego etapu zakwalifikowano 16. W czerwcu w głosowaniu internetowym powalczą o tytuł Drzewa Roku 2026. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w konkursie europejskim w 2027 roku.



