Rosnąca na warszawskiej Ochocie przy pomniku "Barykada Września" Ochocka topola Obrońców zakwalifikowała się do finału konkursu Drzewo Roku 2026. To najprawdopodobniej najstarsza topola kanadyjska odmiany "Serotina Aurea" w Polsce. Oprócz stołecznej topoli w finale znalazło się piętnaście innych drzew. Głosowanie odbędzie się w czerwcu. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w konkursie europejskim w 2027 roku.
Zgłoszona przez warszawski Zarząd Zieleni topola ma około 100 lat, 25 metrów wysokości i 453 cm obwodu.
Jest pomnikiem przyrody, a w ubiegłym roku została Warszawskim Drzewem Roku. Posadzona została w okresie międzywojennym w okolicach targowiska "Zieleniak", które w czasie wojny stało się obozem przejściowym dla tysięcy wysiedlonych ludzi.
"Ta topola jest jak sama Warszawa - zakorzeniona w trudnej przeszłości, jednak wciąż żywa. Utarło się powiedzenie, że drzewa są niemymi świadkami historii, lecz topole - dzięki specyficznej budowie swych liści - naprawdę wydają się mówić. Gdyby rzeczywiście tak było, topola z "Zieleniaka" z pewnością miałaby sporo do powiedzenia - o heroizmie walczących, ale też o bólu i tragedii niewinnych, którzy zginęli bez możliwości obrony" - napisał organizator konkursu Klub Gaja.
Oprócz warszawskiej topoli do finału zakwalifikowało się jeszcze piętnaście drzew. To ponad 400-letni dąb szypułkowy Józef (Wierzchucino, gm. Krokowa, woj. pomorskie). Pozostałe to:
- Topola czarna Marzanna (Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie)
- Sosna Strażniczka na Trasie Siedmiu Wzgórz (Gorzów Wielkopolski, woj. wielkopolskie)
- Dąb szypułkowy Bartosz - opiekun Bartoszyc (Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie)
- Dąb szypułkowy Lubiech (gm. Świerzawa, woj. dolnośląskie)
- Lipa drobnolistna LipoCello (Żory, woj. śląskie)
- Dąb szypułkowy Marcina Rożka (Wolsztyn, woj. wielkopolskie)
- Klon francuski Melodia Loary (Żelkowo, gm. Główczyce, woj. pomorskie)
- Lipy drobnolistne Sobieskiego (Przeworsk, woj. podkarpackie) i Święta Lipka (Suchodolina, gmina Dąbrowa Białostocka; woj. podkarpackie)
- Dęby szypułkowe: Fusia (Sobno, gm. Łukta, woj. warmińsko-mazurskie)
- Staszek (Laski, gm. Izabelin, woj. mazowieckie)
- Krzysztof (Poznań, woj. wielkopolskie)
- Folwarczny (Głogów, woj. dolnośląskie)
- W Grzebienisku (gm. Duszniki, woj. wielkopolskie)
Do tegorocznej 16. edycji konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja zgłoszono 49 drzew z całej Polski spośród których do pierwszego etapu zakwalifikowano 16. W czerwcu w głosowaniu internetowym powalczą o tytuł Drzewa Roku 2026. Zwycięskie drzewo będzie reprezentowało Polskę w konkursie europejskim w 2027 roku.