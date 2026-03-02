Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali na terenie powiatu śremskiego w województwie wielkopolskim nielegalne laboratorium klofedronu. Ujęto dwóch obywateli Ukrainy. Służby zabezpieczyły w sumie narkotyki o wartości ponad 28 milionów złotych. W akcji brali też udział policjanci ze Śremu. Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia.

Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o produkcję narkotyków; policjanci zabezpieczyli ponad 200 kg klofedronu w postaci krystalicznej i ponad 500 litrów w formie płynnej.

Jeden z podejrzanych był poszukiwany listem gończym za oszustwo komputerowe.

Dwóch zatrzymanych to obywatele Ukrainy. Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 200 kilogramów klofedronu w postaci krystalicznej, przygotowanego do dalszej dystrybucji, a także ponad 500 litrów tej substancji w formie płynnej. Szacunkowa wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków przekracza 28 milionów złotych - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia

Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty dotyczące m.in. wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 20 lat więzienia. Okazało się też, że jeden z podejrzanych był poszukiwany listem gończym w związku z podejrzeniem popełnienia oszustwa komputerowego. Decyzją sądu wobec obu mężczyzn zastosowano areszt.