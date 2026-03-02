​Niecodzienne zgłoszenie otrzymała w sobotę policja w Człuchowie w Pomorskiem. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z pensjonatów zlokalizowanego w pobliżu miejscowego zamku. Na miejscu okazało się, że na parkingu odkryto zapadnięcie się gruntu. Ziemia osunęła się pod dwoma samochodami, które tylnymi kołami wpadły do zapadliska.

Policja w sobotę otrzymała zgłoszenie o zapadnięciu się ziemi na parkingu przy jednym z pensjonatów w rejonie zamku w Człuchowie. / KPP Człuchów / Policja

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Człuchowska policja zgłoszenie o zapadlisku na parkingu przy pensjonacie otrzymała przed godz. 9 w sobotę. W pobliżu tego miejsca jest też zamek.

"Wstępne rozpoznanie wykazało, że pod nawierzchnią znajduje się zamurowane pomieszczenie przypominające piwnicę o głębokości około 2 metrów" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie.

Policjanci przekazali także, że jeden z samochodów, pod którym osunęła się ziemia, zdołał samodzielnie opuścić parking. Drugi - należący do gości pensjonatu - wydobyto na powierzchnię dzięki pomocy wezwanych na miejsce zapadliska strażaków, którzy użyli specjalistycznego sprzętu.

Wiadomo też, że nikt nie ucierpiał.

O zaistniałej sytuacji powiadomiono konserwatora zabytków. Ma on ocenić charakter odkrytego pomieszczenia.

