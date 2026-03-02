Pełnia Księżyca 2026 przypadnie we wtorek 3 marca. Marcowe zjawisko, znane jako Robaczy księżyc, od lat symbolicznie otwiera wiosenną część astronomicznego kalendarza. Tego samego dnia dojdzie również do całkowitego zaćmienia - a to oznacza szansę na tzw. krwawy księżyc, gdy tarcza przybiera ciemnoczerwony odcień. Czy ten niecodzienny spektakl będzie widoczny w Polsce? Kiedy pełnia księżyca 2026 najpiękniej zaprezentuje się na niebie?

Kiedy pełnia księżyca 2026? / Shutterstock

Kiedy pełnia księżyca 2026 osiągnie maksimum i o której godzinie najlepiej spojrzeć w niebo?

Czy Robaczy księżyc 2026 zamieni się w krwawy księżyc i będzie widoczny w Polsce?

Jak obserwować i fotografować księżyc w pełni, by zobaczyć jak najwięcej szczegółów? Wszystkie informacje znajdziesz poniżej.

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Kiedy pełnia księżyca 2026?

Astronomiczne maksimum marcowej pełni wypadnie 3 marca 2026 roku o godz. 12:37 czasu polskiego. To moment, w którym Ziemia ustawia się dokładnie między Słońcem a Księżycem, a jego widoczna z naszej perspektywy półkula jest w całości oświetlona.

Choć kulminacja nastąpi w południe, nie oznacza to, że przegapimy widowisko. Księżyc w pełni będzie efektownie widoczny wieczorem 2 i 3 marca - już kilkanaście godzin przed i po ścisłym maksimum tarcza wygląda niemal identycznie jak w chwili pełni.

Dla obserwatorów to dobra wiadomość: najbliższa pełnia księżyca nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani precyzyjnego odmierzania minut.

Robaczy księżyc - skąd ta nazwa?

Określenie pełnia robaczego księżyca nie pochodzi z języka nauki, lecz z tradycji ludowych Ameryki Północnej. W dawnych kalendarzach przyrody marcowa pełnia księżyca symbolizowała moment, gdy ziemia zaczynała rozmarzać, a na jej powierzchni pojawiały się pierwsze ślady życia - przede wszystkim dżdżownice.

To właśnie od nich wzięła się nazwa robaczy księżyc. Warto podkreślić: nie ma ona związku z kolorem czy wielkością tarczy. To klasyczna pełnia księżyca, taka jak każda inna w cyklu miesięcznym.

Krwawy księżyc 3 marca 2026. Czy zobaczymy zaćmienie?

Tego samego dnia dojdzie do całkowitego zaćmienia Księżyca. W czasie takiego zjawiska nasz naturalny satelita przechodzi przez cień Ziemi i może przybrać ciemnoczerwoną barwę - stąd potoczna nazwa krwawy księżyc.

Niestety, z Polski nie zobaczymy kluczowej fazy zaćmienia. W momencie, gdy Księżyc będzie całkowicie zanurzony w cieniu, znajdzie się poniżej horyzontu. Oznacza to, że w Polsce zobaczymy jedynie jasną tarczę w fazie pełni - bez czerwonego zabarwienia.

Warto jednak zapisać w kalendarzu datę 28 sierpnia 2026 roku. Wtedy nastąpi kolejne zaćmienie Księżyca, częściowo widoczne w Polsce.

Jak obserwować księżyc w pełni?

Dobra wiadomość: pełnia księżyca 2026 to jedno z najłatwiejszych do obserwacji zjawisk astronomicznych.

Wystarczy bezchmurne niebo i widok na wschodni horyzont

Najbardziej efektowny moment przypada krótko po wschodzie, gdy tarcza unosi się nisko nad zabudowaniami lub linią drzew

Prosta lornetka 7×50 lub 10×50 pozwoli dostrzec większe kratery i ciemniejsze obszary mórz księżycowych

W fazie pełni światło pada niemal frontalnie, dlatego kontrasty na powierzchni są słabsze niż podczas kwadr. Zamiast wyraźnych cieni zobaczymy jasny, równomiernie oświetlony dysk.

Jak zrobić dobre zdjęcie pełni księżyca?

Dlaczego zdjęcia telefonem często pokazują tylko białą plamę? Automatyka aparatu rozjaśnia nocną scenę, podczas gdy księżyc w pełni jest bardzo jasnym obiektem.

Jeśli korzystasz z aparatu z trybem manualnym:

ustaw ISO około 100

przysłonę f/8-f/11,

czas 1/125-1/250 sekundy.

Smartfonem lepiej uchwycić Księżyc jako element szerszego krajobrazu - nad dachami, drzewami czy linią horyzontu - zamiast używać mocnego zoomu cyfrowego. Statyw lub stabilne podparcie znacząco poprawią ostrość.

Pełnia robaczego księżyca 2026 - symboliczne otwarcie wiosny

Marcowa pełnia od wieków była traktowana jako znak zmiany pór roku. Robaczy księżyc symbolizuje przejście od zimowego uśpienia do pierwszych oznak biologicznego ożywienia, wychodzenia z chłodu.

Choć w Polsce nie zobaczymy w tym roku czerwonego spektaklu zaćmienia (krwawego księżyca), sama pełnia księżyca 2026 pozostanie efektownym i łatwo dostępnym widowiskiem. Wystarczy spojrzeć w niebo wieczorem 2 lub 3 marca. Uwaga: Wiele osób w czasie pełni może odczuwać napięcie, mieć płytszy sen albo przebudzać się bez wyraźnego powodu.