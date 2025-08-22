Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb strażaka ochotnika, który zginął w czasie akcji gaśniczej w Kawlach na Kaszubach. Informacje o terminie ostatniego pożegnania 45-letniego druha Krystiana Dułaka przekazał rzecznik pomorskich strażaków - st. kpt. Jakub Friedenberger.

Spalona hala w Kawlach na Kaszubach / Adam Warżawa / PAP

Pogrzeb druha Krystiana Dułaka odbędzie się 28 sierpnia. Msza zostanie odprawiona o godz. 13 w kościele pw. św. Marcina w Sierakowicach. Później nastąpi odprowadzenie zmarłego strażaka na miejscowy cmentarz.

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 20 oraz w czwartek o godz. 12 w kościele pw. św. Marcina w Sierakowicach.

Tragiczny w skutkach pożar wybuchł w środę 13 sierpnia po południu, w akumulatorowni na poddaszu zakładu przetwórstwa drobiu w Kawlach w powiecie kartuskim. Spaleniu uległo około 3 tys. metrów kwadratowych hali.

Strażak spadł do wnętrza hali

W początkowej fazie akcji gaśniczej utracono kontakt ze strażakiem z OSP w Sierakowicach. Jak informowano, spadł on do wnętrza hali z wysokości około 7-8 metrów.

Ciało Krystiana Dułaka odnaleziono 20 sierpnia, podczas przeszukiwania pogorzeliska. Strażacy podkreślali, że poszukiwania były trudne - m.in. ze względu na niestabilną konstrukcję spalonej hali.

W czwartek strażacy z całej Polski uroczyście oddali hołd zmarłemu koledze. O godz. 18 w swoich jednostkach uruchomili syreny.