Strażacy od kilku dni nieprzerwanie prowadzą akcję w Kawlach na Kaszubach, gdzie w środę doszło do potężnego pożaru hali przetwórstwa drobiu. Priorytetem działań pozostaje odnalezienie jednego ze strażaków, który podczas akcji ratunkowej spadł do wnętrza płonącego budynku. Akcja jest wyjątkowo trudna i wymaga ogromnej ostrożności ze względu na naruszoną konstrukcję hali oraz ogromną ilość zgromadzonego w niej towaru.

/ Państwowa Straż Pożarna

Na miejscu pracuje około 100 strażaków, w tym 29 zastępów PSP, 5 zastępów OSP oraz specjalistyczny zastęp z Lotos Straż. Akcja prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach.

W tym momencie nasze działania skupiają się na tym, aby w dalszym ciągu poszukiwać strażaka. Po opróżnieniu zawartości hali sukcesywnie usuwane są regały. Dzisiaj trwa również kontynuacja rozbiórki hali za pomocą ciężkiego sprzętu - relacjonuje RMF FM kpt. Mateusz Szmaglik, oficer prasowy strażaków z Kościerzyny.

Jak zaznacza, akcja przebiega powoli i bardzo ostrożnie. Strażacy pracują na dwóch tzw. odcinkach bojowych - część z nich usuwa zawartość hali i współpracuje z grupami ratowniczymi. Pozostali dogaszają pojawiające się zarzewia ognia. W nocy na miejscu pojawił się zespół ekspertów ds. budownictwa z Akademii Pożarniczej, który ocenił stabilność konstrukcji.

/ Państwowa Straż Pożarna

Niestety w dalszym ciągu nie ma możliwości wejścia do hali ze względu na jej naruszoną konstrukcję. Działania trwają, są bardzo ciężkie. Nasze działania skupiają się na sukcesywnym, bardzo powolnym - centymetr po centymetrze - sprawdzaniu zawartości tej hali oraz usuwaniu pozostałości - podkreśla kpt. Szmaglik.

Wewnątrz spalonej hali znajdowały się mrożonki w postaci gotowych wyrobów drobiowych, które miały trafić do odbiorców. Był to magazyn wysokiego składowania, co dodatkowo utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej.

/ Państwowa Straż Pożarna

Ze względu na ogromną ilość materiału, który tam się znajdował, jest to bardzo, bardzo ciężka akcja - wyjaśnia oficer prasowy. Część hali została już rozebrana, a część materiału wyciągnięta na zewnątrz.

W poszukiwaniach zaginionego strażaka pomagają także zespoły dronowe, które monitorują sytuację z powietrza i wspierają działania ratowników.