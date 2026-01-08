Coraz grubsza pokrywa lodowa oraz prognozowane spadki temperatury spowodowały wprowadzenie zakazu żeglugi na dolnym i granicznym odcinku Odry. Decyzję ogłosiły Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O zamknięciu żeglugi na dolnym odcinku Odry (Regalica od 730,5 km do 741,6 km; Odra Zachodnia od 0,0 km do 36,6 km; Przekop Klucz Ustowo, rzeka Parnica, Kanał Odyńca) poinformowały dziś Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Bardzo mroźna noc spowodowała gwałtowny przyrost pokrywy lodowej, w związku z tym wszystkie drogi wodne administrowane przez RZGW Szczecin są zamknięte – poinformował dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie RZGW Łukasz Kolanda.

Lodołamacze w akcji

Dziś między Szczecinem a Gryfinem operowały dwa lodołamacze: „Stanisław” i „Odyniec”.

Podczas briefingu na bazie lodołamaczy w Szczecinie - Podjuchach Kolanda wyjaśnił, że na dolnym odcinku Odry jest już ok. 60 km stałej pokrywy lodowej, a na Odrze Granicznej ok. 10 km.

Lodołamacze obecnie wypływają na tzw. rozruch technologiczny, a właściwa akcja lodołamania rozpocznie się dopiero podczas odwilży, prognozowanej za około 10 dni.

Mamy siedem jednostek gotowych do lodołamania. Jedna jest w rezerwie. Akcja lodołamania prowadzona jest ze stroną niemiecką, która utrzymuje w gotowości sześć jednostek – wyjaśnił kierownik bazy lodołamaczy w Szczecinie, Bogdan Dudar.

Flota lodołamaczy w Szczecinie została w ostatnich latach zmodernizowana, a nowe stanowiska postojowe umożliwiają szybkie reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe.

Celem lodołamania jest nie tylko udrożnienie szlaków wodnych, ale przede wszystkim ochrona przeciwpowodziowa. Uwolnienie rzeki od zatorów lodowych, które piętrzą wodę – podkreślił Kolanda.

Aktualne komunikaty nawigacyjne dostępne są na stronach internetowych Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Wód Polskich.