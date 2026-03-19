Zaginęła 14-letnia Gabriela - poinformowali funkcjanariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w województwie zachodniopomorskim. Udostępnili jej wizerunek, rysopis i zwrócili się z apelem o kontakt do każdej osoby, która może wiedzieć, gdzie jest nastolatka. "Każda informacja może być bardzo ważna" - dodali.

Wałcz. Zaginęła 14-letnia Gabriela

Zaginęła 14-letnia Gabriela. Nastolatka mieszka na co dzień w Wałczu w Zachodnipomorskiem.

Apel z prośbą o pomoc opublikowała tamtejsza policja. Dziewczynka jest szczupła, ma ok. 170 cm wzrostu i długie, ciemne włosy. W chwili zaginięcia miała na sobie szarą bluzę z kapturem, szare dżinsy i ciemne buty.

"Jeśli widziałeś/aś Gabrielę lub wiesz, gdzie może przebywać, skontaktuj się z policją - KPP Wałcz: tel. 47 78 49 511. Każda informacja może być bardzo ważna" - apelują funkcjonariusze.

