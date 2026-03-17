W jednej ze szkół w powiecie świnoujskim wykryto pojedynczy przypadek gruźlicy. Służby sanitarne zapewniają, że sytuacja jest stabilna, a ryzyko rozprzestrzenienia się choroby zostało skutecznie ograniczone.

Grupa osób wysłana na badania

Szybka reakcja szkoły i organu inspekcji sanitarnej pozwoliła na ograniczenie możliwości transmisji. W drodze dochodzenia epidemiologicznego określono stopień narażenia poszczególnych uczniów oraz nauczycieli i objęto ich nadzorem epidemiologicznym - poinformowała państwowa powiatowa inspektor sanitarna w Świnoujściu Aneta Szymanowska.

Wszyscy, którzy mieli bezpośredni i długotrwały kontakt z osobą chorą, zostali poinformowani o konieczności wykonania badań profilaktycznych. Sanepid poinformował, że nie ma potwierdzonego kolejnego przypadku zachorowania, a wdrożenie działań profilaktycznych jest standardową procedurą.

Skierowanie na badania nie oznacza choroby. Również dodatni wynik testu IGRA nie oznacza aktywnej postaci choroby, wymaga natomiast konsultacji lekarskiej w kwestii profilaktyki - przekazała Szymanowska.

Gruźlica jest wyleczalna

Przypomniała też, że gruźlica jest chorobą wyleczalną, której wczesne wykrycie pozwala na szybki powrót do zdrowia bez powikłań. Sanepid apeluje jednocześnie do mieszkańców o zachowanie spokoju.

Dodatkowe pytania mieszkańcy mogą kierować do Inspekcji Sanitarnej pod numerem tel. 913-212-494.