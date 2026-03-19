Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Obejmują one 9 województw.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano dla południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Objęte nimi będą województwa: opolskie, śląskie, świętokrzyskie oraz część woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Obszar objęty ostrzeżeniami / IMGW /

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 22 w czwartek do 8 rano w piątek. Według Instytutu, na wspomnianych obszarach jest prognozowany spadek temperatury powietrza do około minus 2 st. C, a przy gruncie do około minus 4 st. C.

Spadek temperatury będzie dotyczył obszarów, na których mamy już wegetację roślin - przekazał synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.

Jak będzie wyglądał początek weekendu?

W piątek w całej Polsce prognozowane jest zachmurzenie duże. W ciągu dnia na krańcach północnych możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami w całym kraju wystąpią słabe, przelotne opady deszczu.

Termometry pokażą 6-7 st. C nad samym morzem, 7-9 st. C na przeważającym obszarze kraju i 10-12 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Sobota na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. Więcej chmur utrzyma się w województwach południowych, gdzie prognozowane są przelotne opady deszczu.

Temperatura osiągnie przeważnie około 10 st. C. Chłodniej będzie nad samym morzem (7-8 st. C) i na południu kraju (8-9 st. C).