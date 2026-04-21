We wtorek podpisano umowę na realizację prawie 12-kilometrowego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Inwestycja o wartości blisko 695 mln zł ma poprawić komunikację w regionie i wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl

Kontrakt na budowę odcinka od węzła Dołuje do Polic w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina został podpisany na placu budowy przy autostradzie A6.

Za realizację 11,9 km ekspresówki odpowiada polska firma NDI. Prace projektowe potrwają 10 miesięcy, a roboty budowlane 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych).

Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na III kwartał 2029 roku.

Kluczowa inwestycja dla regionu

Zachodnia Obwodnica Szczecina to niemal 50-kilometrowa trasa, która ma kosztować ponad 8 mld zł.

Zachodnia Obwodnica Szczecina jest jedną z najważniejszych inwestycji, którą realizujemy - podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Nowa droga ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale także skrócić czas dojazdu nad morze i usprawnić transport do Zakładów Chemicznych Police.

Na nowym odcinku powstanie 14 obiektów mostowych oraz dwa kluczowe węzły: Szczecin Krzekowo i Szczecin Głębokie.

Szczecin w końcu będzie miał ring z prawdziwego zdarzenia. Dzięki tej inwestycji skróci się czas dojazdu nad morze, zostaną wyprowadzone tiry z centrum miasta, zostaną bardzo dobrze skomunikowane gminy ościenne, Kołbaskowo, Dobra, Police - powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Wkrótce ma zostać podpisana umowa na najdłuższy, 23,4-kilometrowy odcinek z Polic do Goleniowa, obejmujący m.in. tunel pod Odrą. Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina ma być gotowa w 2033 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., z perspektywą do 2033 r.