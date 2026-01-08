Jeden z najstarszych sklepów z odzieżą męską w Szczecinie zakończył działalność. Placówka „Junior i Senior” przy al. Niepodległości została zamknięta tuż przed świętami Bożego Narodzenia, po 47 latach nieprzerwanej pracy. Tak zdecydowała sieć Społem.

Ze Szczecina znika legendarny sklep "Junior i Senior"

Sklep „Junior i Senior” działał w Szczecinie przy al. Niepodległości 32 od 1978 roku, oferując klientom wysokiej jakości odzież męską – od koszul, przez marynarki, po swetry i kurtki.

Przez prawie pół wieku miejsce to cieszyło się stałym gronem klientów, a asortyment wyróżniał się solidnym wykonaniem i unikatowością.





Zmiany na rynku i spadająca liczba klientów

Decyzja o zamknięciu sklepu zapadła w grudniu 2025 roku. Jak tłumaczy zarząd PSS Społem, przyczyną były przede wszystkim zmieniające się trendy zakupowe i odpływ klientów do internetu oraz galerii handlowych.

„Dziś klienci kupują ubrania przez internet i w galeriach handlowych. Zauważyliśmy te zmiany, ale mimo prób sklep stopniowo tracił znaczenie” – podkreśla Mariusz Gadomski, wiceprezes PSS Społem ds. handlu, cytowany przez 24kurier.pl.





Co dalej z lokalem i siecią Społem?



Lokal po zamkniętym sklepie pozostaje obecnie pusty i czeka na nowego najemcę. PSS Społem nie zamierza jednak całkowicie rezygnować z handlu stacjonarnego, lecz planuje zmianę jego charakteru.

Zamknięcie „Junior i Senior” to symboliczne zakończenie pewnej epoki w handlu odzieżowym Szczecina.