W Zachodniopomorskiem doszło do wycieku kwasu siarkowego z cysterny kolejowej - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Służby uspokajają: jest on "nieznaczny, kropelkowy".

Zdjęcia z miejsca zdarzenia / Gmina Mieszkowice /

W piątkowe przedpołudnie w Mieszkowicach, mieście znajdującym się w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim, doszło do wycieku kwasu siarkowego z cysterny kolejowej.

Sam skład z cysterną znajduje się na bocznicy, a wyciek jest nieznaczny, kropelkowy - mówi RMF FM asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego ze Szczecina, która podejmie próbę uszczelnienia tego wycieku.

Gmina Mieszkowice informuje

Głos w sprawie wycieku kwasu siarkowego zabrała też gmina Mieszkowice, publikując komunikat na Facebooku.

"W związku z prowadzonymi działaniami na ul. Dworcowej w Mieszkowicach, dotyczącymi wycieku z wagonu cysterny, informujemy, że sytuacja znajduje się pod kontrolą odpowiednich służb" - czytamy.

Urząd gminy podkreśla, że obecnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do ewentualnych komunikatów służb" - dodano.