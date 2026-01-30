Już niebawem w Polsce możemy spodziewać się zmian w przepisach dotyczących czworonogów. Rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowego czipowania psów. Polska jest obecnie jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie wprowadziło jeszcze obowiązku czipowania psów na skalę ogólnokrajową. Nowe przepisy są już w fazie przygotowań i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach każdy właściciel psa będzie musiał oznakować swojego pupila.
- Polska wprowadzi obowiązek czipowania wszystkich psów.
- W przypadku kotów czipowanie będzie fakultatywne.
- Polska była do tej pory jedynym krajem UE bez obowiązkowego czipowania psów.
W wielu krajach Unii Europejskiej czipowanie psów jest obowiązkowe od lat. Na przykład Belgia wprowadziła taki wymóg już w 1998 roku. Komisja Europejska zapowiedziała rozporządzenie, które ujednolici te zasady we wszystkich państwach członkowskich. Obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów stanie się standardem.
W Polsce do tej pory czipowanie psów nie było powszechnym obowiązkiem. Wymaga się go jedynie w określonych sytuacjach, na przykład przed wyrobieniem paszportu dla psa, co jest niezbędne przy podróżach zagranicznych po terenie UE. Wiele gmin wprowadza również lokalne programy znakowania zwierząt.
Nad projektem, który wprowadzi obowiązek czipowania każdego psa w Polsce, pracuje resort rolnictwa. Wprowadzimy jednolity system, w którym każdy pies będzie zaczipowany - zapowiadał wiceminister Jacek Czerniak. Zarządzaniem systemem zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
System ma być kompatybilny z rozwiązaniami unijnymi. W specjalnej bazie danych znajdą się podstawowe informacje o właścicielu zwierzęcia. Jeżeli właściciel psa nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić - oby nigdy tak się nie działo, to system niezwłocznie sprawdzi, do kogo należał. W ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt - argumentował Czerniak.
W przypadku psów system będzie obligatoryjny, a w przypadku kotów - fakultatywny. Obowiązkowo rejestrowane będą także zwierzęta w schroniskach. Projekt nazwany Krajowym Rejestrem Oznaczonych Psów i Kotów (KROPiK) ma nie tylko pomagać w walce z bezdomnością, ale też ułatwić identyfikację właścicieli porzuconych zwierząt.
Nie tylko rząd, ale i parlamentarne komisje pracują nad nowymi przepisami. W Sejmie trwają przygotowania do rozpatrzenia projektu obywatelskiego "Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt", który zakłada m.in. zakaz trzymania psów na uwięzi, regulacje dotyczące schronisk oraz właśnie obowiązkowe czipowanie i sterylizację zwierząt.
Dodatkowo, Polska 2050 złożyła projekty ustaw dotyczące obowiązkowego czipowania oraz darmowej sterylizacji psów, a także regulacji funkcjonowania hodowli zwierząt domowych. Nadchodzące zmiany mają szerokie poparcie wśród parlamentarzystów. Wprowadzenie obowiązkowego chipowania psów, które ma pomóc w walce z bezdomnością zwierząt, nie budzi kontrowersji i może zostać szybko uchwalone - wynika z deklaracji posłów z nadzwyczajnej komisji ds. zwierząt.
Czip to niewielkie urządzenie wielkości ziarenka ryżu. Zabieg wszczepienia czipa przeprowadza lekarz weterynarii - urządzenie umieszczane jest pod skórą, najczęściej po lewej stronie szyi lub między łopatkami. Procedura jest szybka i nieinwazyjna.
Co dokładnie można znaleźć w czipie?
- 15-cyfrowy unikalny numer identyfikacyjny
- dane kontaktowe właściciela (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)
- informacje o psie (imię, rasa, płeć, kolor, data urodzenia)
- dane weterynaryjne (szczepienia, stan zdrowia)
- miejsce i data wszczepienia czipa oraz dane lekarza weterynarii
Dzięki takiej identyfikacji odpowiednie służby mogą szybko ustalić, do kogo należy zwierzę oraz skontaktować się z właścicielem w przypadku zaginięcia lub porzucenia psa.
Dziś koszt zabiegu czipowania psa waha się od 70 do 150 zł, w zależności od lokalizacji i renomy gabinetu weterynaryjnego. Cena obejmuje zarówno koszt urządzenia, jak i samego zabiegu.
Warto jednak śledzić lokalne akcje - wiele gmin organizuje darmowe akcje czipowania, podczas których właściciele mogą oznakować swojego pupila bez żadnych opłat.
Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem liczby zwierząt domowych. Z danych GUS wynika, że w 2023 roku w naszym kraju żyło aż 8,5 miliona psów. Według FEDIAF, aż 49 proc. polskich gospodarstw domowych posiada przynajmniej jednego psa - to drugi najwyższy wskaźnik w Europie, wyższy niż unijna średnia (27 proc.). Liderami pod względem liczby psów są Niemcy (10,6 mln), Hiszpania (9,3 mln) i Włochy (8,7 mln).