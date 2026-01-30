Już niebawem w Polsce możemy spodziewać się zmian w przepisach dotyczących czworonogów. Rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowego czipowania psów. Polska jest obecnie jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie wprowadziło jeszcze obowiązku czipowania psów na skalę ogólnokrajową. Nowe przepisy są już w fazie przygotowań i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach każdy właściciel psa będzie musiał oznakować swojego pupila.

Czy czipowanie psów w Polsce stanie się obowiązkowe? Sprawdź, co zmienią nowe przepisy / Shutterstock

Polska wprowadzi obowiązek czipowania wszystkich psów.

W przypadku kotów czipowanie będzie fakultatywne.

Polska była do tej pory jedynym krajem UE bez obowiązkowego czipowania psów.

Obowiązkowe czipowanie psów - jak Polska wypada na tle Europy

W wielu krajach Unii Europejskiej czipowanie psów jest obowiązkowe od lat. Na przykład Belgia wprowadziła taki wymóg już w 1998 roku. Komisja Europejska zapowiedziała rozporządzenie, które ujednolici te zasady we wszystkich państwach członkowskich. Obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów stanie się standardem.

W Polsce do tej pory czipowanie psów nie było powszechnym obowiązkiem. Wymaga się go jedynie w określonych sytuacjach, na przykład przed wyrobieniem paszportu dla psa, co jest niezbędne przy podróżach zagranicznych po terenie UE. Wiele gmin wprowadza również lokalne programy znakowania zwierząt.

Obowiązkowe czipowanie psa - nowe przepisy już wkrótce

Nad projektem, który wprowadzi obowiązek czipowania każdego psa w Polsce, pracuje resort rolnictwa. Wprowadzimy jednolity system, w którym każdy pies będzie zaczipowany - zapowiadał wiceminister Jacek Czerniak. Zarządzaniem systemem zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

System ma być kompatybilny z rozwiązaniami unijnymi. W specjalnej bazie danych znajdą się podstawowe informacje o właścicielu zwierzęcia. Jeżeli właściciel psa nagle podejmie decyzję, żeby tego psa gdzieś zostawić - oby nigdy tak się nie działo, to system niezwłocznie sprawdzi, do kogo należał. W ten sposób ograniczymy w jakimś zakresie bezdomność zwierząt - argumentował Czerniak.

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, a w przypadku kotów - fakultatywny. Obowiązkowo rejestrowane będą także zwierzęta w schroniskach. Projekt nazwany Krajowym Rejestrem Oznaczonych Psów i Kotów (KROPiK) ma nie tylko pomagać w walce z bezdomnością, ale też ułatwić identyfikację właścicieli porzuconych zwierząt.

Czipowanie psów w Unii Europejskiej / Mateusz Krymski / PAP

Nie tylko rząd, ale i parlamentarne komisje pracują nad nowymi przepisami. W Sejmie trwają przygotowania do rozpatrzenia projektu obywatelskiego "Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt", który zakłada m.in. zakaz trzymania psów na uwięzi, regulacje dotyczące schronisk oraz właśnie obowiązkowe czipowanie i sterylizację zwierząt.

Dodatkowo, Polska 2050 złożyła projekty ustaw dotyczące obowiązkowego czipowania oraz darmowej sterylizacji psów, a także regulacji funkcjonowania hodowli zwierząt domowych. Nadchodzące zmiany mają szerokie poparcie wśród parlamentarzystów. Wprowadzenie obowiązkowego chipowania psów, które ma pomóc w walce z bezdomnością zwierząt, nie budzi kontrowersji i może zostać szybko uchwalone - wynika z deklaracji posłów z nadzwyczajnej komisji ds. zwierząt.

Jak wygląda czipowanie psa w praktyce?

Czip to niewielkie urządzenie wielkości ziarenka ryżu. Zabieg wszczepienia czipa przeprowadza lekarz weterynarii - urządzenie umieszczane jest pod skórą, najczęściej po lewej stronie szyi lub między łopatkami. Procedura jest szybka i nieinwazyjna.

Co dokładnie można znaleźć w czipie?

15-cyfrowy unikalny numer identyfikacyjny

dane kontaktowe właściciela (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)

informacje o psie (imię, rasa, płeć, kolor, data urodzenia)

dane weterynaryjne (szczepienia, stan zdrowia)

miejsce i data wszczepienia czipa oraz dane lekarza weterynarii

Dzięki takiej identyfikacji odpowiednie służby mogą szybko ustalić, do kogo należy zwierzę oraz skontaktować się z właścicielem w przypadku zaginięcia lub porzucenia psa.

Ile kosztuje czipowanie psa? Czy można zrobić to za darmo?

Dziś koszt zabiegu czipowania psa waha się od 70 do 150 zł, w zależności od lokalizacji i renomy gabinetu weterynaryjnego. Cena obejmuje zarówno koszt urządzenia, jak i samego zabiegu.

Warto jednak śledzić lokalne akcje - wiele gmin organizuje darmowe akcje czipowania, podczas których właściciele mogą oznakować swojego pupila bez żadnych opłat.

Ile jest psów w Polsce?

Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem liczby zwierząt domowych. Z danych GUS wynika, że w 2023 roku w naszym kraju żyło aż 8,5 miliona psów. Według FEDIAF, aż 49 proc. polskich gospodarstw domowych posiada przynajmniej jednego psa - to drugi najwyższy wskaźnik w Europie, wyższy niż unijna średnia (27 proc.). Liderami pod względem liczby psów są Niemcy (10,6 mln), Hiszpania (9,3 mln) i Włochy (8,7 mln).