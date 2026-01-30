Na jednej z posesji w gminie Mircze (woj. lubelskie) policjanci odkryli 16 skrajnie zaniedbanych psów. Zwierzęta były wygłodzone, pozbawione wody i schronienia. Ich właściciele odpowiedzą przed sądem za znęcanie się nad zwierzętami.

Policjanci z gminy Mircze (woj. lubelskie) ustalili, że na jednej z posesji przetrzymywane są psy w bardzo złych warunkach.

Na miejscu funkcjonariusze zastali 16 czworonogów, z których większość była przywiązana na krótkich łańcuchach przy prowizorycznych schronieniach z blach, desek i pustaków. Niektóre psy chodziły luzem po nieogrodzonym terenie.

Zwierzęta nie miały dostępu do wody ani pożywienia.



Interwencja służb i fundacji

O sytuacji powiadomiono Urząd Gminy oraz lekarza weterynarii. Specjalista potwierdził, że psy są skrajnie zaniedbane, a ich warunki bytowania są bardzo złe.

Na miejsce przyjechali wolontariusze fundacji działającej na rzecz ochrony zwierząt, którzy zabrali wszystkie psy pod swoją opiekę.

Właściciele odpowiedzą przed sądem

52-letni małżonkowie, właściciele psów, usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem.



Policja przypomina, że każdy właściciel ma obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki, szczególnie podczas mrozów.

"Przygotowanie odpowiednich warunków bytowych, umożliwiających zwierzętom przetrwanie mrozów, jest obowiązkiem każdego właściciela i opiekuna, taki obowiązek nakłada na nas Ustawa o Ochronie Zwierząt" - podkreślają funkcjonariusze.

W przypadku zauważenia zwierząt przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach należy powiadomić odpowiednie służby lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.