Świat szczecińskiej kultury ma powody do zadowolenia – wybrano projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego. Budynek ma stanąć na Łasztowni. Konkurs architektoniczny wygrała pracownia SAAW Sp. z o.o., zdobywając pierwszą nagrodę w wysokości 300 tys. zł oraz zaproszenie do przygotowania pełnej dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego nad inwestycją.

Wybrano projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie / Miasto Szczecin/PAP/Marcin Bielecki /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Nowy teatr ma być nie tylko nowoczesnym miejscem dla sztuki, ale także ważnym elementem rozwijającej się nadodrzańskiej przestrzeni publicznej. W konkursie wystartowało 140 pracowni architektonicznych, z czego 43 projekty trafiły do oceny sądu konkursowego.

Dla naszego zespołu to naprawdę przełomowy moment. Teatr Współczesny od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni, która ma ogromny urok i historię, ale jednocześnie w pewnym stopniu ogranicza nas organizacyjnie i technicznie. Nowa siedziba oznacza zupełnie nowe możliwości pracy - zarówno dla artystów, jak i dla całego zaplecza technicznego teatru. To ogromna szansa na rozwój instytucji - podkreśla Mirosław Gawęda, dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Dwa budynki zamiast jednego

Zwycięska koncepcja zakłada powstanie kompleksu złożonego z dwóch budynków. Główna, podłużna bryła pomieści najważniejsze funkcje teatralne, w tym dużą scenę na ok. 450 widzów oraz scenę kameralną wraz z zapleczem technicznym. Drugi budynek będzie pełnił funkcje społeczne i edukacyjne - znajdą się tam m.in. Scena Społeczna, sale warsztatowe, przestrzenie konferencyjne oraz pokoje dla artystów. Całość uzupełnia wieża widokowa.

Architektura obiektu ma nawiązywać do portowej historii wyspy. Elewacje z czernionej stali i opalanego drewna będą inspirowane dawną zabudową magazynową. Projekt zakłada także duże przeszklenia oraz otwarte foyer, dzięki czemu życie teatru będzie widoczne również poza godzinami spektakli.

Otwarte miejsce spotkań nad Odrą

Istotnym elementem koncepcji jest przestrzeń publiczna między budynkami. Zaprojektowano tam plac wejściowy z zielenią i zbiornikiem wodnym nawiązującym do relacji z Odra. Przestrzeń ma pełnić funkcję miejskiego foyer - miejsca spotkań, wydarzeń plenerowych i codziennego wypoczynku mieszkańców.

Projekt przewiduje także możliwość organizowania spektakli na zewnątrz. Część scen będzie mogła otwierać się na plac, tworząc przestrzeń dla wydarzeń letnich i działań społecznych.

Ekologia i nowoczesne technologie

Budynek ma wykorzystywać odnawialne źródła energii, systemy odzysku ciepła z wentylacji oraz rozwiązania poprawiające mikroklimat, takie jak zielone dachy i ogrody deszczowe. Projekt będzie realizowany w technologii BIM, czyli cyfrowego modelowania informacji o budynku, co ma przyspieszyć budowę i obniżyć koszty inwestycji oraz eksploatacji nawet o 20-30 proc.

Harmonogram i koszty

Przygotowanie dokumentacji projektowej ma potrwać około 18 miesięcy, a sama budowa - kolejne 24 miesiące. Szacunkowy koszt inwestycji to około 285 mln zł netto.

Wystawa prac konkursowych będzie dostępna do 17 marca w Bałtyckim Porcie Kultury (Cielętnik) na Łasztowni. Zwycięskie prace konkursowe będzie można również zobaczyć podczas targów Bud-Gryf&Home w dniach 20-22 marca. Z kolei na 23 marca w Willi Lentza zaplanowano debatę pokonkursową.