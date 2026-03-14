​Po nocnym pożarze budynku przy ul. Jaworowej w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie), w którym działał hostel, 17 osób zostało zakwaterowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Gnieźnieńskiej - poinformował w sobotę koszaliński magistrat. W nocnej akcji ewakuowano 29 osób.

Koszalin: Pożar hostelu przy ul. Jaworowej – 29 osób ewakuowanych

Do pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę. Ogień pojawił się w kotłowni czterokondygnacyjnego budynku, co doprowadziło do wysokiego stężenia tlenku węgla. Służby ewakuowały łącznie 29 osób. Na miejsce skierowano autobus MZK, a poszkodowanym zapewniono wsparcie psychologiczne.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta, Anna Makarewicz, po przeprowadzeniu oględzin przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, budynek został wyłączony z użytkowania i odcięty od mediów. Ustalono również, że obiekt nie był zgłoszony jako przeznaczony do zamieszkania.

Siedemnaście osób, które nie miały możliwości powrotu do rodzin lub znajomych, otrzymało tymczasowe schronienie w szkolnym internacie. Jedna z nich zostanie wkrótce przewieziona do Domu Pomocy Społecznej. Pozostali ewakuowani zadeklarowali, że poradzą sobie we własnym zakresie.

Przyczyny pożaru oraz legalność prowadzonej w budynku działalności będą wyjaśniane przez policję i inne służby.