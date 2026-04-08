W Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) trwa śledztwo po makabrycznym odkryciu na terenie stawów przy ul. Narutowicza. W poniedziałek wędkarz natrafił tam na ludzką czaszkę. Na miejsce wezwano policję, która zabezpieczyła niemal cały szkielet - w tym czaszkę, kości długie i miednicę - oraz fragmenty odzieży, m.in. skarpety i bieliznę.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, prowadzone jest postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Rzeczniczka prokuratury, Ewa Dziadczyk, przekazała, że trwają czynności mające na celu identyfikację szczątków. Wstępnie ustalono, że należą one do mężczyzny. Wykluczono, by były to szczątki z czasów II wojny światowej.

Prokuratura podkreśla, że w miejscu znaleziska nie znajdował się wcześniej cmentarz.

Do czasu zakończenia czynności dowodowych, które nadzoruje szczecinecka prokuratura rejonowa, wstrzymano prace rewitalizacyjne na terenie stawów. Okoliczności śmierci mężczyzny ma wyjaśnić śledztwo.

