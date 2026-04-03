Szczecin zyskał trzy nowe, wielkoformatowe murale. Stworzono je na ścianach budynków w Kwartale 36 w centrum miasta.

Jeden z nowych szczecińskich murali / UM Szczecin /

Na muralach zobaczyć można sowy, wiewiórki, a nawet staw z rybami. Całość utrzymana jest w naturalnej kolorystyce.

"Na dwóch ścianach animowany świat miesza się z realnym, gdzie wśród feerii kolorów znalazło się również miejsce na prawdziwe budki lęgowe dla ptaków" - wyjaśnia w komunikacie szczeciński magistrat.

Stworzenie murali jest częścią programu rewitalizacji "Bliżej Przestrzeni", zrealizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we wnętrzu kwartału ograniczonego ul. Ks. Bogusława X, Małkowskiego, Błogosławionej Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz alei Wojska Polskiego przy placu Zgody.

Modernizacja za miliony złotych

Kwartał 36 to obszar wielkości dwóch boisk piłkarskich w centrum Szczecina - około 20 tys. m kw. pomiędzy al. Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X. Otaczające go kamienice były przez kilka lat remontowane, a w podwórzu powstał nowy budynek, w którym znalazło się 30 mieszkań. Na parterze jest Centrum Usług Społecznych oraz żłobek dla 52 dzieci z placem zabaw na dachu. Pod ziemią zbudowano dwupoziomowy parking na 262 samochody.

Inwestycję realizowało od 2021 r. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Kosztowała ponad 91 mln złotych.

Pieniądze na rewitalizację Kwartału 36 pochodziły z budżetu Szczecina (w tym dotacja z Funduszu Dopłat), środków Szczecińskiego TBS, a w największej części z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Ta przestrzeń uległa wielkiej metamorfozie. Jeszcze w Szczecinie nie przeprowadziliśmy tak głębokiej modernizacji i rewitalizacji tak dużego obszaru jak cały kwartał. W takiej formule i z takimi funkcjami - mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek na otwarciu kwartału w październiku 2025 r.