Po potwierdzeniu w listopadzie ub.r. przypadku gruźlicy u nauczycielki w jednej z mrągowskich szkół (woj. warmińsko-mazurskie), służby sanitarne skierowały 184 dzieci, które miały z nią kontakt, na specjalistyczne testy IGRA. Badania te wymagają jednodniowego pobytu w szpitalu i mają na celu wykluczenie utajonego zakażenia gruźlicą. Jak podkreślają epidemiolodzy, jest to standardowa procedura i nie oznacza, że dzieci są chore.

Mrągowo: 184 dzieci skierowanych na testy IGRA po kontakcie z nauczycielką chorą na gruźlicę

Kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Barbara Anna Plewik poinformowała, że testy IGRA u 184 dzieci potrwają do końca maja.

Wcześniej wszystkie dzieci oraz 18 dorosłych przeszły badania RTG klatki piersiowej - u nikogo nie wykryto zmian wskazujących na gruźlicę. Udziału w badaniach odmówili rodzice dwojga dzieci.

Testy IGRA, będące zaawansowanym badaniem krwi, mają pomóc w dokładniejszej diagnostyce. W przypadku dwojga dzieci konieczna jest pogłębiona diagnostyka w specjalistycznych ośrodkach, jednak na tym etapie nie można mówić o zachorowaniu na gruźlicę.

Służby sanitarne zapewniają, że żadna z osób objętych nadzorem nie jest prątkująca, czyli nie zaraża innych. Cała procedura odbywa się zgodnie z wytycznymi WHO, a współpraca między lekarzami rodzinnymi, szpitalami i sanepidem przebiega sprawnie. Sytuacja jest opanowana, nie ma żadnych powodów do obaw i niepokoju. Nie ma najmniejszego powodu, by stygmatyzować kogokolwiek, bo każdy z nas w życiu zetknął się lub zetknie z gruźlicą. Od wielu czynników zależy to, czy zachorujemy, czy nie - podkreśla Barbara Anna Plewik.

Władze sanitarne dementują pojawiające się w lokalnych mediach fałszywe informacje o rzekomej dużej liczbie chorych i apelują o spokój oraz stosowanie się do zaleceń lekarzy.

Czym jest gruźlica?

Gruźlica to choroba zakaźna, najczęściej atakująca płuca, przenoszona drogą kropelkową.

Najczęstsze objawy to: kaszel utrzymujący się co najmniej 3 tygodnie bez poprawy, gorączka, nocne poty, osłabienie i łatwe męczenie się, brak apetytu, chudnięcie, krwioplucie, bóle klatki piersiowej i duszność.



W Polsce szczepienie przeciw gruźlicy jest obowiązkowe dla dzieci.