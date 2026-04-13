W poniedziałek i wtorek, 13 i 14 kwietnia, mieszkańcy Szczecina mogą usłyszeć krótkie sygnały syren alarmowych w różnych częściach miasta. Jak zapewniają władze, dźwięki te nie oznaczają żadnego zagrożenia i nie wymagają podejmowania działań przez mieszkańców.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

W poniedziałek i wtorek (13-14 kwietnia) odbędą się krótkie testy wybranych syren alarmowych. Sygnały będzie słychać w różnych miejscach na terenie miasta.

"Na terenie miasta będą prowadzone krótkie testy wybranych syren alarmowych. Działania te realizowane są w związku z włączaniem urządzeń Państwowej Straży Pożarnej do miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania" – poinformował Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Gdzie usłyszysz syreny?

Syreny będą emitować krótkie, około pięciosekundowe sygnały dźwiękowe.

Do godzin popołudniowych będzie można je usłyszeć na wybranych obiektach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP.

Testy obejmą rejony ulic: Grodzkiej, Firlika, Nad Odrą, Klonowica oraz Pyrzyckiej.

To tylko testy techniczne

Przedstawiciele magistratu podkreślają, że nie ma powodów do niepokoju.

"Będę to wyłącznie testy techniczne – emitowane sygnały nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców" – zaznacza Dariusz Sadowski.



Testy mają na celu sprawdzenie sprawności systemu alarmowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w przypadku realnego zagrożenia w przyszłości.