W najbliższym tygodniu kierowcy w Krakowie muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Wszystko przez prace związane z budową nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Utrudnienia pojawią się na kilku kluczowych ulicach miasta.

Utrudnienia na głównych ulicach miasta

Od 13 do 17 kwietnia (od poniedziałku do piątku) krakowskich kierowców czekają utrudnienia na drogach w związku z budową nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.

Największe zmiany będą na alei Jana Pawła II oraz ulicy Mogilskiej, gdzie prowadzone będą prace przygotowawcze do położenia finalnej warstwy ścieralnej na jezdni południowej.

W tym miejscu przewidziano "chwilowe zwężenia na skrajnych pasach, lecz bez większych utrudnień". Prace będą prowadzone przez cały tydzień.



Prace bitumiczne i ręczne sterowanie ruchem

Na ulicy Bohomolca, na odcinku od ul. Kniaźnina do ul. Marchołta, zaplanowano prace bitumiczne na prawym pasie. Kierowcy muszą liczyć się z "chwilowymi utrudnieniami, ręcznym sterowaniem ruchem wahadłowym".

Prace będą prowadzone w poniedziałek, wtorek, środę oraz piątek.

Podobna sytuacja czeka użytkowników ulicy Strzelców, gdzie prowadzone będą prace bitumiczne polegające na uzupełnieniu warstwy między zatoką autobusową a jezdnią.

Także tutaj przewidziano "chwilowe utrudnienia, ręczne sterowanie ruchem wahadłowym" w te same dni tygodnia.



Prace na Lublańskiej

Na ulicy Lublańskiej roboty drogowe obejmą zachodnią jezdnię, gdzie układana będzie warstwa kruszywa, a następnie planowane jest położenie warstwy bitumicznej.

W tym przypadku prace nie powinny powodować utrudnień w ruchu. Roboty zaplanowano na poniedziałek i piątek.

Nowa linia tramwajowa – inwestycja, która zmienia Kraków

Wszystkie wymienione prace są związane z budową nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Kierowcy powinni śledzić komunikaty i planować trasy z wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Szczegółowe informacje o inwestycji można znaleźć na stronach internetowych Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz projektu tramwajowego.

Budowa nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) do Mistrzejowic (etap IV) ma zakończyć się na przełomie I i II kwartału 2026 roku. Ta 4,5-kilometrowa trasa połączy rondo Meissnera z Mistrzejowicami, skracając dojazd do centrum o ok. 12 minut.