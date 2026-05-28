Ośmiu amerykańskich żołnierzy zostało poszkodowanych w wypadku wojskowej ciężarówki, do którego doszło dzisiaj w Zachodniopomorskiem. Ciężarówka transportująca żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. "Jedna osoba w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Gryficach" – poinformował oficer prasowy Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń w gminie Drawsko Pomorskie w województwie zachodnipomorskim doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka transportująca amerykańskich żołnierzy na poligon pod Drawskiem Pomorskim zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze.

Osiem osób zostało poszkodowanych, jedna w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Gryficach - poinformował mjr Tomasz Zygmunt, oficer prasowy Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Żołnierze byli przewożeni na ćwiczenia, jechali na pace, na ławkach. Pojazd prawym kołem zahaczył pobocze i przewrócił się na bok - dodał. Na miejsce wysłano pięć zespołów ratownictwa medycznego.

Sześciu poszkodowanych przewieziono do szpitala, ich stan jest stabilny - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Dodała, że jeden z poszkodowanych został na miejscu, gdyż nie wyraził zgody na transport karetką do szpitala.

Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa

Postępowanie Żandarmerii nadzoruje wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak powiedział mjr Zygmunt, prawdopodobną przyczyną zdarzenia jest nieostrożność kierowcy. Podkreślił, że do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, przy dobrych warunkach pogodowych.

Żandarmeria realizuje czynności, trzeba przesłuchać świadków m.in. żołnierza, który siedział przy kierowcy, w szoferce - wyjaśnił oficer prasowy ŻW.