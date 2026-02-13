Podczas prac modernizacyjnych na ul. Zwycięstwa w Koszalinie natrafiono na niespodziewane znalezisko. To dawny most nad rzeką Dzierżęcinką z II połowy XIX wieku. Odkrycie zaskoczyło nawet specjalistów od ochrony zabytków.
- Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.
Dawny most nad rzeką Dzierżęcinką z II połowy XIX w. został odkryty podczas modernizacji ul. Zwycięstwa, głównej arterii Koszalina.
Jak poinformował Grzegorz Piechota, kierownik koszalińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, urzędnicy wiedzieli o istnieniu historycznego mostu, jednak nie spodziewali się, że przetrwał on w całości pod współczesną ulicą.
To niesamowite zaskoczenie, że został zasypany w całości – podkreślił Piechota.
Most powstał w drugiej połowie XIX wieku, kiedy wokół koszalińskich murów miejskich tworzono park. Mury przebito i wyprowadzono ulicę na zewnątrz, a że była tam rzeka, to wybudowano "bardzo ciekawy" most.
Miał on galerię, która stanowiła fragment promenady. Tę galerię w czasie II wojny światowej zabudowano, zrobiono tam schron przeciwlotniczy.
Przypuszczano, że konstrukcja została rozebrana podczas budowy nowego przepustu w latach 60. XX wieku.
Odnaleziona konstrukcja zostanie dokładnie zinwentaryzowana.
Prace pomiarowe powinny się zakończyć w ciągu tygodnia. Most zostanie naniesiony na mapy, by podczas jakichkolwiek późniejszych prac sieciowych lub budowlanych nie doszło do jego uszkodzenia przez ciężki sprzęt – zapewnił Piechota.
Po zakończeniu inwentaryzacji most zostanie ponownie zakopany.
Obecnie jego ekspozycja byłaby utrudniona i wiązałaby się z koniecznością przebudowy całego węzła komunikacyjnego. Na to nikt nie ma pieniędzy – wyjaśnił Piechota. Dodał, że zakopanie mostu będzie najlepszym zabezpieczeniem, a betonowa konstrukcja jest trwała.
Inwentaryzacja mostu nie wpłynie na termin realizacji modernizacji ul. Zwycięstwa. W przyszłości możliwe jest odsłonięcie jednej ze szczytowych elewacji mostu ze względu na jej walory estetyczne.