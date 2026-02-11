Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konsultacje społeczne dotyczące XIX-wiecznej Willi Quistorpa przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Mieszkańcy oraz zainteresowane osoby będą mogli zgłaszać swoje propozycje dotyczące przyszłego wykorzystania zabytkowego obiektu.
Obiekt początkowo miał zostać sprzedany, jednak z tych planów się wycofano.
Konsultacje obejmą propozycje wykorzystania obiektu, w tym funkcji publicznych, komercyjnych lub mieszanych, z uwzględnieniem znaczenia obiektu dla dziedzictwa kulturowego miasta oraz uwarunkowań konserwatorskich – przekazała Alicja Cieślik z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Propozycje będzie można składać od 16 lutego do końca maja. Ankiety i formularze będzie można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Jak informuje urząd, celem konsultacji jest „wypracowanie merytorycznych i finansowych koncepcji zagospodarowania Willi Quistorpa”.
Mają one też pomóc Zarządowi Województwa przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości tego budynku, modelu jego zarządzania oraz potencjalnych źródeł finansowania.
Willa Quistorpa to wpisany do rejestru zabytków XIX-wieczny zespół willowy, który jest jednym z symboli dawnej dzielnicy Westend (dzisiejsze Łękno). Obiekt, wzniesiony w latach 1871–1872, jest związany ze szczecińskim przedsiębiorcą i filantropem Johannesem Quistorpem i stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego miasta.
Przez ostatnie lata budynek był siedzibą Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Po jej przeprowadzce do nowego miejsca, Willa Quistorpa pozostała w zasobach Urzędu Marszałkowskiego.
Początkowo w planie było ogłoszenie przetargu na sprzedaż tego obiektu. Ten miał być ogłoszony w drugiej połowie 2024 r., jednak ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano.
Johannes Quistorp urodził się 14 listopada 1822 r. w Greifswaldzie. Posiadał m.in. cementownię i kredownię w Lubiniu na wyspie Wolin, cegielnię w Glinkach i Drzetowie oraz fabrykę szamotową w Skolwinie (obecnie to osiedla miasta), a także dobra ziemskie m.in. na Rugii, a w Szczecinie - tereny zielone.
Był jednym z pierwszych pruskich przemysłowców, którzy dostrzegli potrzeby socjalne swoich pracowników. Założył m.in. kasę chorych dla wdów i sierot oraz ufundował szkołę podstawową w Lubiniu.
Był też inicjatorem powstania nowych dzielnic miasta, m.in. właśnie reprezentacyjnego Westendu. Zmarł w Szczecinie w 1899 r.