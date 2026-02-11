Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konsultacje społeczne dotyczące XIX-wiecznej Willi Quistorpa przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Mieszkańcy oraz zainteresowane osoby będą mogli zgłaszać swoje propozycje dotyczące przyszłego wykorzystania zabytkowego obiektu.

Mieszkańcy Szczecina będą mogli zgłosić propozycje w sprawie przyszłości XIX-wiecznej Willi Quistorpa.

Obiekt początkowo miał zostać sprzedany, jednak z tych planów się wycofano.

Konsultacje obejmą propozycje wykorzystania obiektu, w tym funkcji publicznych, komercyjnych lub mieszanych, z uwzględnieniem znaczenia obiektu dla dziedzictwa kulturowego miasta oraz uwarunkowań konserwatorskich – przekazała Alicja Cieślik z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Kiedy ruszają konsultacje?

Propozycje będzie można składać od 16 lutego do końca maja. Ankiety i formularze będzie można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak informuje urząd, celem konsultacji jest „wypracowanie merytorycznych i finansowych koncepcji zagospodarowania Willi Quistorpa”.

Mają one też pomóc Zarządowi Województwa przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości tego budynku, modelu jego zarządzania oraz potencjalnych źródeł finansowania.

Willa Quistorpa - historia i znaczenie

Willa Quistorpa to wpisany do rejestru zabytków XIX-wieczny zespół willowy, który jest jednym z symboli dawnej dzielnicy Westend (dzisiejsze Łękno). Obiekt, wzniesiony w latach 1871–1872, jest związany ze szczecińskim przedsiębiorcą i filantropem Johannesem Quistorpem i stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego miasta.

Przez ostatnie lata budynek był siedzibą Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Po jej przeprowadzce do nowego miejsca, Willa Quistorpa pozostała w zasobach Urzędu Marszałkowskiego.

Początkowo w planie było ogłoszenie przetargu na sprzedaż tego obiektu. Ten miał być ogłoszony w drugiej połowie 2024 r., jednak ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano.

Kim był Quistorp?

Johannes Quistorp urodził się 14 listopada 1822 r. w Greifswaldzie. Posiadał m.in. cementownię i kredownię w Lubiniu na wyspie Wolin, cegielnię w Glinkach i Drzetowie oraz fabrykę szamotową w Skolwinie (obecnie to osiedla miasta), a także dobra ziemskie m.in. na Rugii, a w Szczecinie - tereny zielone.

Był jednym z pierwszych pruskich przemysłowców, którzy dostrzegli potrzeby socjalne swoich pracowników. Założył m.in. kasę chorych dla wdów i sierot oraz ufundował szkołę podstawową w Lubiniu.

Był też inicjatorem powstania nowych dzielnic miasta, m.in. właśnie reprezentacyjnego Westendu. Zmarł w Szczecinie w 1899 r.