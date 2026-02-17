​W Ivrei - miasteczku niedaleko włoskiego Turynu, trwa barwny karnawał. Historią sięga średniowiecza i upamiętnia walkę przeciwko miejscowemu władcy, który głodził mieszkańców. Niezwykle widowiskowym elementem zabawy jest trzydniowa bitwa na pomarańcze.

Bitwa na pomarańcze na ulicach włoskiego Ivrei / Alessandro Bremec/IPA/ABACAPRESS.COM / East News

Wszystko zaczyna się jeszcze 6 stycznia, w święto Trzech Króli i trwa ponad miesiąc.

Po drodze ma miejsce m.in. święto fasoli, w którego trakcie mieszkańcy mogą kosztować tradycyjnych dań na ulicach miasta. Odbywa się także ceremonia pojednania między mieszkańcami dwóch dzielnic, przywdziewanie charakterystycznych czerwonych beretów frygijskich, prezentacja wozów do bitwy na pomarańcze czy konkurs na najdłuższy rzut pomarańczą.

Centralną postacią święta jest Piękna Młynarka (La Mugnaia), symbol wolności i bohaterka karnawału od 1858 roku. Towarzyszą jej: Generał wraz ze sztabem, Wielki Kanclerz - mistrz ceremonii i strażnik tradycji, młodzi Przełożeni z pięciu dzielnic oraz Podestà, reprezentujący władzę miejską. W trakcie karnawału organizowana jest również parada dudziarzy i bębniarzy.

Duch karnawału, oddany w pieśni "Una volta anticamente", upamiętnia ludowy bunt przeciwko Markizowi z Monferrato, który głodził miasto. Według legendy, to odwaga młynarskiej córki Violetty przyniosła mieszkańcom wolność - sprzeciwiła się ona prawu pierwszej nocy, zabiła tyrana jego własnym mieczem, a bitwa na pomarańcze symbolizuje to powstanie.

Bitwa na pomarańcze

Owocowa bitwa trwa aż trzy dni. Zaczyna się w niedzielę karnawałową, a kończy we wtorek. Uczestniczy w niej dziewięć drużyn, a każda z nich ma swoje stałe miejsce w mieście. Wozy pomarańczarzy są ciągnięte przez konie. Te otaczane są szczególną opieką. W lipcu w Ivrei odbywa się nawet druga co do wielkości we Włoszech impreza jeździecka, Fiera di San Savino.

Piesi uczestnicy reprezentują zbuntowany lud, a miotacze pomarańczy armie feudalne.

Owoce używane podczas obchodów nie nadają się do sprzedaży. Po zakończeniu imprezy są zbierane i wykorzystywane jako nawóz.