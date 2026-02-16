Od 1 marca do 30 czerwca wstrzymany zostanie ruch pociągów na jednotorowej linii nr 404 między Białogardem a Kołobrzegiem. Powodem będą prace wykonywane na tym odcinku, które mają pozwolić m.in. na szybsze przejazdy.

Dworzec kolejowy w Kołobrzegu / Shutterstock

Na czas wstrzymania ruchu pociągów między Białogardem a Kołobrzegiem za pociągi Polregio i PKP Intercity przewoźnicy planują wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej - przekazał Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.



Część pociągów będzie jeździła zmienioną trasą przez Koszalin - dodał. Szczegóły dotyczące kursowania pociągów dostępne są na www.portalpasazera.pl.

Jakie prace zostaną wykonane na linii nr 404? To m.in. oczyszczenie podsypki tłuczniowej, wymiana dziewięciu rozjazdów i sieci trakcyjnej. Na 22 przejazdach kolejowo-drogowych pojawi się nowa nawierzchnia.

Po wykonaniu robót prędkość pociągów pasażerskich między Białogardem a Kołobrzegiem wzrośnie ze 100 do 120 km/h. Szacunkowo czas przejazdu najszybszych pociągów regionalnych skróci się o 5 minut, a dalekobieżnych o 8 minut - poinformował Pietrzykowski.